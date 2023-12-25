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Зустріч Зеленського з Орбаном та переговори щодо Формули миру — ефір Новини.LIVE

25 грудня 2023 20:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зустріч Зеленського з Орбаном та переговори щодо Формули миру — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ексміністр закордонних справ, надзвичайний і повноважний посол України Костянтин Грищенко разом з ведучим обговорить зустріч Президента України Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Також торкнуться теми допомоги Україні від Конгресу США та переговорів щодо Формули миру.

Подивитися ефір, який розпочався о 20:20, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Ексміністр закордонних справ, надзвичайний і повноважний посол України Костянтин Грищенко став гостем на Новини.LIVE. Разом з ведучим Віталієм Прудиусом говоритимуть про заклики Папи Римського до миру, питання допомоги Україні в Конгресі США, загрозу нападу РФ на Німеччину, переговори щодо Формули миру в Давосі. А також обговорять майбутню зустріч Зеленського з Орбаном.

Нагадаємо, Віктор Орбан прийняв запрошення Президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Він зазначив, що український лідер хотів обговорити заявку країни на приєднання до Європейського союзу.

Додамо, колишній командувач американських військ у Європі Бен Ходжес висловив своє розчарування щодо провалу контрнаступу України. Він наголосив, що Захід не впорався з наданням необхідної допомоги Україні.

Раніше ми писали, що Європа може зіткнутися з загрозами з боку Росії до кінця десятиліття, і країни ЄС повинні нарощувати свою оборонну промисловість, щоб бути готовими. Європейським країнам настав час адаптуватися до зміни геополітичного ландшафту.

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