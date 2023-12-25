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Встреча Зеленского с Орбаном и переговоры по Формуле мира — эфир Новини.LIVE

25 декабря 2023 20:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Встреча Зеленского с Орбаном и переговоры по Формуле мира — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Экс-министр иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Грищенко вместе с ведущим обсудит встречу Президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана. Также коснутся темы помощи Украине от Конгресса США и переговоров по Формуле мира.

Посмотреть эфир, который начался в 20:20 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Экс-министр иностранных дел, чрезвычайный и полномочный посол Украины Константин Грищенко стал гостем Новини.LIVE. Вместе с ведущим Виталием Прудиусом будут говорить о призывах Папы Римского к миру, вопросе помощи Украине в Конгрессе США, угрозе нападения РФ на Германию, переговорах по Формуле мира в Давосе. А также обсудят предстоящую встречу Зеленского с Орбаном.

Напомним, Виктор Орбан принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи. Он отметил, что украинский лидер хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.

Добавим, бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес выразил свое разочарование по поводу провала контрнаступления Украины. Он подчеркнул, что Запад не справился с предоставлением необходимой помощи Украине.

Ранее мы писали, что Европа может столкнуться с угрозами со стороны России до конца десятилетия и страны ЕС должны наращивать свою оборонную промышленность, чтобы быть готовыми. Европейским странам пора адаптироваться к изменению геополитического ландшафта.

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