Контрнаступ України - хто винен у провалі

Колишній командувач силами США у Європі Бен Ходжес. Фото: SCANPIX

Колишній командувач американських військ у Європі Бен Ходжес висловив своє розчарування щодо провалу контрнаступу України. Він наголосив, що Захід не впорався з наданням необхідної допомоги Україні.

Про це Бен Ходжес розповів в ефірі YouTube-каналу Silicon Curtain.

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За словами військового, саме недостатнє надання допомоги Заходу стало ключовим фактором у провалі операції.

"Мене засмутило те, що результати контрнаступу України не виправдали наших очікувань і не відповідали тим прогнозам, які я робив раніше", — сказав він.

Ходжес також сказав про недостатню підтримку у вигляді літаків та високоточної зброї дальньої дії, яка, на його думку, могла б значно вплинути на результат подій.

"Насправді це ми, країни Заходу, не впоралися, а не Україна. Ми не змогли надати українським силам те, чого вони очікували, включаючи військову авіацію, далекобійне високоточне озброєння та інші ресурси, які були б критично важливими для успіху їхнього контрнаступу", — уточнив він.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що він не має права обговорювати військові стратегії, включаючи чутки про планований контрнаступ у 2024 році. За його словами, якщо він розкриє деталі, то це перетвориться на шоу.