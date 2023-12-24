Контрнаступление Украины - кто виноват в провале

Американский военный назвал виновных в "провале контрнаступления" ВСУ
Бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес выразил свое разочарование относительно провала контрнаступления Украины. Он подчеркнул, что Запад не справился с оказанием необходимой помощи Украине.
Об этом Бен Ходжес рассказал в эфире YouTube-канала Silicon Curtain.
Провал контрнаступления ВСУ — кто виноват
По словам военного, именно недостаточное оказание помощи Запада стало ключевым фактором в провале операции.
"Меня огорчило то, что результаты контрнаступления Украины не оправдали наших ожиданий и не соответствовали тем прогнозам, которые я делал ранее", — сказал он.
Ходжес также указал на недостаточную поддержку в виде самолетов и высокоточного оружия дальнего действия, которая, по его мнению, могла бы значительно повлиять на исход событий.
"На самом деле это мы, страны Запада, не справились, а не Украина. Мы не смогли предоставить украинским силам то, чего они ожидали, включая военную авиацию, дальнобойное высокоточное вооружение и другие ресурсы, которые были бы критически важны для успеха их контрнаступления", — уточнил он.
Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что он не вправе обсуждать военные стратегии, включая слухи о планируемом контрнаступлении в 2024 году. По его словам, если он раскроет детали, то это превратится в шоу.
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