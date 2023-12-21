Орбан заявив про готовність зустрітися з Зеленським

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан та Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Facebook Віктора Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення Президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Він зазначив, що український лідер хотів обговорити заявку країни на приєднання до Європейського союзу.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на Орбана під час виступу на міжнародній пресконференції.

Читайте також:

Новина про можливу зустріч Орбана і Зеленського. Фото: скриншот

Орбан готовий зустрітися з Зеленським

Як пише видання, зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

Орбан зазначив, що Володимир Зеленський запропонував йому зустріч ще на початку місяця, зокрема запропонував "вести переговори".

"Я сказав йому (Зеленському. — Ред.), що буду в його розпорядженні. Нам залишається тільки прояснити одне питання: про що?", — відзначив Орбан й додав, що президент України хотів обговорити заявку країни на приєднання до Європейського союзу.

Раніше ми розповідали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський союз на саміті, який відбудеться на початку 2024 року, може обійти вето Будапешта щодо допомоги Україні в рамках переглянутого довгострокового бюджету. Тоді ЄС повторно голосуватиме за виділення 50 млрд євро для Києва.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном ані війну в Україні, ані президента Росії Володимира Путіна. За його словами, голова угорського уряду не надав відповіді на низку запитань.