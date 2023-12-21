Орбан заявил о готовности встретиться с Зеленским

Премьер Венгрии Виктор Орбан і Президент Украины Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Facebook Виктора Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи. Он отметил, что украинский лидер хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Орбана, выступающего на международной пресс-конференции.

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Как пишет издание, встреча Орбана и Зеленского будет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны.

Орбан отметил, что Владимир Зеленский предложил ему встречу еще в начале месяца, в частности, предложил "вести переговоры".

"Я сказал ему (Зеленскому. — Ред.), что буду в его распоряжении. Нам остается только прояснить один вопрос: о чем?", — отметил Орбан и добавил, что президент Украины хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз на саммите, который состоится в начале 2024 г., может обойти вето Будапешта о помощи Украине в рамках пересмотренного долгосрочного бюджета. Тогда ЕС будет повторно голосовать за выделение 50 млрд евро для Киева.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ни войну в Украине, ни президента России Владимира Путина. По его словам, глава венгерского правительства не дал ответа на ряд вопросов.