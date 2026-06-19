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Головна Новини дня Зустріч контактної групи з питань оборони України: ключові результати

Зустріч контактної групи з питань оборони України: ключові результати

Ua
Дата публікації: 19 червня 2026 02:37
Які результати зустрічі контактної групи з питань оборони України
Термінова новина

У четвер, 18 червня, відбулася зустріч Контактної групи з питань оборони України. Захід став продуктивним. Вдалося вирішити три ключових питання. 

Про це повідомив Офіс президента України, передає Новини.LIVE.

Про що домовилися під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України

Ключові домовленності: 

  • Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Люксембург, Литва, Латвія, Ісландія та Австралія зробили внески в програму PURL на понад мільярд доларів — це найбільша сума підтримки PURL, яку оголосили в межах засідань Контактної групи; 
  • Підтримка чеської ініціативи та постачання далекобійних снарядів. Норвергія, Данія, Люксембург, Іспанія оголосили про допомогу на понад 500 мільйонів доларів. Частину далекобійних боєприпасів Україна отримає вже цього місяця. 
  • Велика Британія, Нідерланди та Норвгегія зробили внески на виробництво українських дронів і ракет на суму близько мільярда доларів. 

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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