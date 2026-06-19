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Заседание контактной группы по вопросам обороны Украины: ключевые итоги

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 02:37
Каковы итоги встречи контактной группы по вопросам обороны Украины
Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Фото: Офис президента Украины

В четверг, 18 июня, состоялась встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. Мероприятие прошло продуктивно. Удалось решить три ключевых вопроса.

Об этом сообщил Офис президента Украины, передает Новини.LIVE.

О чём договорились во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины

Ключевые договоренности:

  • Норвегия, Нидерланды, Германия, Швеция, Люксембург, Литва, Латвия, Исландия и Австралия внесли средства в программу PURL на сумму свыше миллиарда долларов — это самая большая сумма поддержки PURL, объявленная в рамках заседаний Контактной группы;
  • Поддержка чешской инициативы и поставки дальнобойных снарядов. Норвегия, Дания, Люксембург, Испания объявили о помощи на сумму более 500 миллионов долларов. Часть дальнобойных боеприпасов Украина получит уже в этом месяце.
  • Великобритания, Нидерланды и Норвегия внесли средства на производство украинских дронов и ракет на сумму около миллиарда долларов.

Владимир Зеленский поблагодарил иностранных партнеров, оказывающих Украине поддержку.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы государства сообщал, что Украине требуется большее количество наземных роботизированных комплексов и дальнобойных артиллерийских снарядов. В настоящее время на это выделяется недостаточно средств.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что Нидерланды предоставят Украине новый пакет помощи на сумму 500 миллионов евро. Половина этой суммы будет направлена на усиление защиты воздушного пространства. Остальные средства необходимы для закупки беспилотников.

война в Украине встреча Контактная группа
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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