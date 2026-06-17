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Главная Новости дня Зеленский прибыл в Брюссель и объявил о ряде важных встреч

Зеленский прибыл в Брюссель и объявил о ряде важных встреч

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Дата публикации 17 июня 2026 22:38
Зеленский в Брюсселе: встречи с НАТО и ЕС, Рютте, Рамштайн — что известно
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины прибыл в Брюссель. Там запланирован ряд важных международных встреч, посвященных вопросам безопасности, обороны и дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский проведет переговоры с НАТО, ЕС и союзниками в Брюсселе

Сегодня глава государства проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также встретится с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Кроме того, запланирована аудиенция у короля бельгийцев Филиппа.

В последующие дни Владимир Зеленский также проведет встречи с министрами обороны Великобритании и Германии. Отдельно предусмотрено участие в заседании в формате "Рамштайн" и заседании Европейского совета.

В сообщении отмечается, что эти переговоры имеют ключевое значение для усиления обороноспособности Украины и укрепления международной поддержки на фоне продолжающейся войны.

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Новини.LIVE сообщали, что саммит стран «Группы семи» во французском Эвиане принял в отношении Украины ряд важных оборонных и экономических решений. Президент Владимир Зеленский сообщил о достижении конкретных договоренностей по усилению украинской противовоздушной обороны в ближайшей перспективе. 

Новини.LIVE сообщали, что в среду, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Бразилии Лулой да Сильвой. Переговоры состоялись в рамках саммита "Группы семи". Стороны, в частности, обсудили возможные пути прекращения агрессивной войны России.

Владимир Зеленский НАТО Брюссель
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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