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Головна Новини дня Нідерланди виділили Україні 500 млн євро на дрони та ППО

Нідерланди виділили Україні 500 млн євро на дрони та ППО

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 23:59
Що входить в пакет допомоги Нідерландів Україні 500 мільйонів євро
Віце-прем'єр-міністр Нідерландів та міністр оборони Ділан Єсільгоз-Зегеріус зустрілася з міністром оборони України Михайлом Федоровим. Фото: Getty Images

Нідерланди оголосили про новий оборонний пакет для України. Його загальна вартість становить 500 мільйонів євро.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Кошти розподілять між захистом неба та постачанням безпілотників

За словами Президента України, половина суми — 250 мільйонів євро — спрямована на ініціативу PURL, яка допомагає Україні посилювати захист повітряного простору та рятувати життя.

Ще 250 мільйонів євро виділено на закупівлю безпілотників, які відіграють важливу роль на полі бою.

У заяві наголошується, що підтримка є особливо важливою після чергових російських ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі.

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"Один із найкращих прикладів ефективної міжнародної підтримки — Лінія дронів, яку фінансують Нідерланди. Сьогодні приблизно кожна четверта уражена ціль на полі бою є результатом роботи цього проєкту. Це наочно демонструє, як інвестиції партнерів безпосередньо впливають на ситуацію на фронті та посилюють обороноздатність України", — зазначив міністр оборони України Михайло Федоров.

Українська сторона подякувала Нідерландам за своєчасну допомогу та підтримку.

"Вдячний Нідерландам за оборонний пакет на суму 500 мільйонів євро. Зокрема, 250 мільйонів євро на ініціативу PURL, яка допомагає нам захищати українське небо та рятувати життя, а також іще 250 мільйонів євро, виділених на дрони, які мають важливе значення на полі бою. Після жорстоких російських ударів по Україні, наших містах і наших людях ця підтримка дуже вчасна, і вона нам допоможе. Дякую, Нідерланди!", — заявив Володимир Зеленський.

Новини.LIVE повідомляли, що у середу, 17 червня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Переговори відбулися в межах саміту "Групи семи". Сторони, зокрема, обговорили можливі шляхи припинення агресивної війни Росії.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський візьме участь у майбутньому саміті НАТО в обмеженому форматі через позицію окремих країн-союзників. Офіційна програма української делегації на липневій зустрічі в Анкарі, за інформацією, повторює минулорічний формат. Також повідомляється, що лідери НАТО можуть знову не залучати Україну до ухвалення стратегічних рішень щодо майбутнього розширення Альянсу.

Володимир Зеленський Нідерланди ППО
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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