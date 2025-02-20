Чи зупинять США продаж зброї Україні — відповідь нардепки

Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Сполучені Штати Америки не зупиняли продаж зброї Україні. На цьому наголосила народна депутатка України Олександра Устінова.

Про це вона написала у своєму Facebook.

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Пост Устінової. Фото: скріншот

Чи зупинять США продаж зброї Україні

Устинова закликала до перевірки інформації та недопущення розпалювання ситуації.

"США не зупиняли продаж зброї Україні. Друзі-журналісти, будь ласка, перевіряйте інфо перед публікацією. Ми зараз живемо в дуже дуже важкі часи, не варто підливати масла у вогонь", — написала вона.

Раніше секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко повідомив про зупинення постачання зброї від американських виробників, призначеної для продажу Україні.

На відміну від Романа Костенка, Устинова не перебуває у профільному комітеті. Однак її, як і Костенка, обрану до Парламенту від партії "Голос", вважають наближеною до керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова.

Крім того, Олександра Устінова є керівницею тимчасовою слідчої комісії з моніторингу міжнародної допомоги, тож може володіти інформацією щодо обсягів та термінів поставок озброєння.

Костенко уточнив свою заяву

Пізніше нардеп Костенко уточнив свою заяву про "зупинення" поставок американської зброї в Україну

За його словами, йдеться лише про ті компанії, які "очікують рішень і того, що відбуватиметься у політичному полі" США.

"Є інформація, і я в тому числі, як у секретаря оборонного комітету, що компанії, які продають безпосередньо зброю в Україну — це не про матеріально-технічну допомогу — зараз чекають, чим завершаться всі ці зустрічі. Вони чекають на політичні рішення, щоб не мати жодних проблем через постачання зброї в Україну", — наголосив голова оборонного комітету ВР.

Раніше стало відомо, що колишній віцепрезидент США, республіканець Майк Пенс, який приїжджав в Україну з підтримкою, жорстко відповів Трампу на його звинувачення України в початку війни. Пенс назвав справжнього винуватця вторгнення.

Також повідомлялось, що Білий дім опублікував у соцмережах фейкову обкладинку у стилі журналу Time, що зображує Дональда Трампа у короні з підписом "Хай живе король!". Все більше критиків в США звинувачують Трампа та його адміністрацію в деспотизмі.