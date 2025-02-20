Остановят ли США продажу оружия Украине - ответ нардепа

Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Соединенные Штаты Америки не останавливали продажу оружия Украине. Об этом заявила народный депутат Украины Александра Устинова.

Об этом она написала в своем Facebook.

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Пост Устиновой. Фото: скриншот

Остановят ли США продажу оружия Украине

Устинова призвала к проверке информации и недопущению разжигания ситуации.

"США не останавливали продажу оружия Украине. Друзья-журналисты, пожалуйста, проверяйте инфо перед публикацией.Мы сейчас живем в очень очень тяжелые времена, не стоит подливать масла в огонь", — написала она.

Ранее секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сообщил об остановке поставок оружия от американских производителей, предназначенного для продажи Украине.

В отличие от Романа Костенко, Устинова не находится в профильном комитете. Однако ее, как и Костенко, избранную в парламент от партии "Голос", считают приближенной к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку и министру обороны Рустему Умерову.

Кроме того, Александра Устинова является руководительницей временной следственной комиссии по мониторингу международной помощи, поэтому может владеть информацией об объемах и сроках поставок вооружения.

Костенко уточнил свое заявление

Позже нардеп Костенко уточнил свое заявление об "остановке" поставок американского оружия в Украину

По его словам, речь идет лишь о тех компаниях, которые "ожидают решений и того, что будет происходить в политическом поле" США.

"Есть информация, и я в том числе, как у секретаря оборонного комитета, что компании, которые продают непосредственно оружие в Украину — это не о материально-технической помощи — сейчас ждут, чем завершатся все эти встречи. Они ждут политических решений, чтобы не иметь никаких проблем из-за поставок оружия в Украину", — подчеркнул председатель оборонного комитета ВР.

Ранее стало известно, что бывший вице-президент США, республиканец Майк Пенс, который приезжал в Украину с поддержкой, жестко ответил Трампу на его обвинения Украины в начале войны. Пенс назвал настоящего виновника вторжения.

Также сообщалось, что Белый дом опубликовал в соцсетях фейковую обложку в стиле журнала Time, изображающую Дональда Трампа в короне с подписью "Да здравствует король!". Все больше критиков в США обвиняют Трампа и его администрацию в деспотизме.