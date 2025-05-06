США тимчасово призупиняли військову допомогу Україні — хто ухвалив рішення

Військова допомога від США. Фото: U.S. Department of Defense

У Сполучених Штатах Америки тимчасово зупиняли військову допомогу для України. Рішення ухвалив міністр оборони Піт Гегсет без прямого наказу лідера Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 6 травня.

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Зупинка допомоги для України

Американські військові зобов’язали три вантажні авіакомпанії, які здійснюють рейси з авіабази Довер у Делавері та американської бази в ОАЕ, призупинити 11 польотів зі зброєю, зокрема артилерійськими снарядами, що мали прямувати до України.

До Вашингтона почали надходити термінові запити від українських представників та польських чиновників, які брали участь у координації постачань.

Згідно з документами TRANSCOM, усний наказ надійшов з офісу міністра оборони Піта Гегсета.

Згодом у Білому домі заявили, що його дії відповідали "політиці паузи", однак причини відсутності координації з іншими відомствами не пояснили.

Постачання відновили за тиждень, але, за оцінками TRANSCOM, затримка обійшлася щонайменше у 1,6 мільйона доларів.

Видання пише, що радники Гегсета, серед яких були й особи без досвіду, переконали міністра тимчасово призупинити постачання. За словами одного зі співрозмовників, йшлося лише про логістичну паузу, а не про повне згортання допомоги.

Нагадаємо, 5 травня Трамп заявив, що Україна та Росія готові до укладання угоди про припинення війни.

Раніше Трамп заявив, що очільники країн ЄС неодноразово зверталися до нього з проханням зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.