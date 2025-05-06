США тимчасово призупиняли військову допомогу Україні — хто ухвалив рішення

Зупинка допомоги від США — ЗМІ зʼясували, хто ухвалив рішення
У Сполучених Штатах Америки тимчасово зупиняли військову допомогу для України. Рішення ухвалив міністр оборони Піт Гегсет без прямого наказу лідера Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters у вівторок, 6 травня.
Зупинка допомоги для України
Американські військові зобов’язали три вантажні авіакомпанії, які здійснюють рейси з авіабази Довер у Делавері та американської бази в ОАЕ, призупинити 11 польотів зі зброєю, зокрема артилерійськими снарядами, що мали прямувати до України.
До Вашингтона почали надходити термінові запити від українських представників та польських чиновників, які брали участь у координації постачань.
Згідно з документами TRANSCOM, усний наказ надійшов з офісу міністра оборони Піта Гегсета.
Згодом у Білому домі заявили, що його дії відповідали "політиці паузи", однак причини відсутності координації з іншими відомствами не пояснили.
Постачання відновили за тиждень, але, за оцінками TRANSCOM, затримка обійшлася щонайменше у 1,6 мільйона доларів.
Видання пише, що радники Гегсета, серед яких були й особи без досвіду, переконали міністра тимчасово призупинити постачання. За словами одного зі співрозмовників, йшлося лише про логістичну паузу, а не про повне згортання допомоги.
Нагадаємо, 5 травня Трамп заявив, що Україна та Росія готові до укладання угоди про припинення війни.
Раніше Трамп заявив, що очільники країн ЄС неодноразово зверталися до нього з проханням зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.
Читайте Новини.LIVE!