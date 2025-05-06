США временно приостанавливали военную помощь Украине — кто принял решение

Остановка помощи от США — СМИ выяснили, кто принял решение
В Соединенных Штатах Америки временно останавливали военную помощь для Украины. Решение принял министр обороны Пит Хегсет без прямого приказа лидера Дональда Трампа.
Об этом сообщает Reuters во вторник, 6 мая.
Остановка помощи для Украины
Американские военные обязали три грузовые авиакомпании, которые осуществляют рейсы с авиабазы Довер в Делавэре и американской базы в ОАЭ, приостановить 11 полетов с оружием, в частности артиллерийскими снарядами, которые должны были направляться в Украину.
В Вашингтон начали поступать срочные запросы от украинских представителей и польских чиновников, которые участвовали в координации поставок.
Согласно документам TRANSCOM, устный приказ поступил из офиса министра обороны Пита Хегсета.
Впоследствии в Белом доме заявили, что его действия соответствовали "политике паузы", однако причины отсутствия координации с другими ведомствами не объяснили.
Поставки возобновили через неделю, но, по оценкам TRANSCOM, задержка обошлась минимум в 1,6 миллиона долларов.
Издание пишет, что советники Хегсета, среди которых были и лица без опыта, убедили министра временно приостановить поставки. По словам одного из собеседников, речь шла лишь о логистической паузе, а не о полном сворачивании помощи.
Напомним, 5 мая Трамп заявил, что Украина и Россия готовы к заключению соглашения о прекращении войны.
Ранее Трамп заявил, что руководители стран ЕС неоднократно обращались к нему с просьбой позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.
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