США временно приостанавливали военную помощь Украине — кто принял решение

Военная помощь от США. Фото: U.S. Department of Defense

В Соединенных Штатах Америки временно останавливали военную помощь для Украины. Решение принял министр обороны Пит Хегсет без прямого приказа лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 6 мая.

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Остановка помощи для Украины

Американские военные обязали три грузовые авиакомпании, которые осуществляют рейсы с авиабазы Довер в Делавэре и американской базы в ОАЭ, приостановить 11 полетов с оружием, в частности артиллерийскими снарядами, которые должны были направляться в Украину.

В Вашингтон начали поступать срочные запросы от украинских представителей и польских чиновников, которые участвовали в координации поставок.

Согласно документам TRANSCOM, устный приказ поступил из офиса министра обороны Пита Хегсета.

Впоследствии в Белом доме заявили, что его действия соответствовали "политике паузы", однако причины отсутствия координации с другими ведомствами не объяснили.

Поставки возобновили через неделю, но, по оценкам TRANSCOM, задержка обошлась минимум в 1,6 миллиона долларов.

Издание пишет, что советники Хегсета, среди которых были и лица без опыта, убедили министра временно приостановить поставки. По словам одного из собеседников, речь шла лишь о логистической паузе, а не о полном сворачивании помощи.

Напомним, 5 мая Трамп заявил, что Украина и Россия готовы к заключению соглашения о прекращении войны.

Ранее Трамп заявил, что руководители стран ЕС неоднократно обращались к нему с просьбой позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.