Відео

Головна Новини дня ЗСУ зірвали наступ Росії — які результати на фронті

ЗСУ зірвали наступ Росії — які результати на фронті

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 09:41
Оновлено: 09:40
В Генштабі назвали втрати армії РФ за вересень — які успіхи
Військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi

Українські Сили оборони продовжують стримувати російську армію на всіх напрямках фронту, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. За даними Генерального штабу, лише у вересні окупанти втратили близько 29 тисяч військовослужбовців, а також десятки одиниць важкого озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ. 

Читайте також:

Яких втрат зазнали російські війська

Окрім того, у вересні російські війська втратили 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем і 6 реактивних систем залпового вогню. Крім того, з початку року українські підрозділи взяли в полон 2060 російських військових.

У Генштабі зазначають, що Кремль не виконав своїх планів щодо захоплення ключових районів і населених пунктів. Через великі втрати, провали наступів та ефективну роботу української армії ворог змушений постійно змінювати свої оперативні плани. Весняно-літня наступальна кампанія Росії фактично провалилася.

Де ЗСУ вдалося просунутися на фронті

Українські війська не лише утримують позиції, а й переходять до активної оборони та контрнаступальних дій. Зокрема, тривають успішні штурмові операції для відновлення втрачених позицій.

Сили оборони продовжують витісняти ворога із Сумської області, ведуть активні дії в Покровському районі Донецької області та просуваються на окремих ділянках у Запорізькій області. На інших відтинках фронту ситуація стабільна — окупанти не мають жодних успіхів.

Далекобійні удари по Росії — які успіхи

Генштаб повідомляє, що найефективніше за весь час війни українські сили реалізують операції Deep Strike. Це системні глибинні удари по території Росії, які роблять для знищення військових об’єктів, логістики та енергетичної інфраструктури противника.

"Як наслідок — загальні обсяги виробництва пально-мастильних матеріалів в РФ зменшилися майже на 25%. Щоденно, від зниження експорту нафтопродуктів країна-агресор втрачає понад 46 млн доларів США. Ураження тилових ресурсів ворога суттєво ускладнює його можливості вести активні бойові дії", — йдеться у повідомленні.

Які є зрушення у постачаннях ракет Tomahawk ЗСУ

Україна продовжує отримувати позитивні сигнали від партнерів щодо нових пакетів військової допомоги.

"Зокрема, обговорюється постачання високоточної зброї, такої як крилаті ракети "Томагавк" та інших сучасних систем. Їх застосування значно посилить примус російського агресора до припинення війни та встановлення справедливого миру", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, Дональд Трамп висловився про передачу ракет Tomahawk Україні і повідомив один нюанс. 

Тим часом Росія не припиняє наступальні дії на кількох напрямках. В Генштабі повідомили, як змінилась ситуація за добу на фронті. А через великі втрати росіянам доводиться в стислі терміни розбудовувати нові госпіталі для військових.

російські війська ЗСУ Генштаб ЗСУ ситуація на фронті наступ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
