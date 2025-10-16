Відео
Україна
Росіяни спішно будують госпіталь в Криму через колосальні втрати

Росіяни спішно будують госпіталь в Криму через колосальні втрати

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 07:52
Окупанти прискорили будівництво госпіталю в Севастополі через великі втрати — АТЕШ
Шпиталь у Севастополі, який розбудовують. Фото: кадр з відео

Агенти руху "АТЕШ" повідомили про різке прискорення будівництва військово-морського госпіталю в окупованому Севастополі. За даними агентів, об’єкт, який почали зводити ще у жовтні 2022 року й планували завершити лише наприкінці 2026-го, тепер намагаються добудувати у максимально стислі терміни.

Про це рух "АТЕШ" повідомив у Telegram.

Читайте також:

Росіян ніде лікувати після фронту

Причиною такого поспіху, за інформацією "АТЕШ", стали масштабні втрати окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках. Потік поранених настільки великий, що наявні медичні потужності більше не справляються з навантаженням.

null
Місце будівництва госпіталю. Фото: АТЕШ

Саме тому будівництво нового госпіталю переведено у режим цілодобової роботи — будівельники трудяться у три зміни.

Водночас джерела зазначають, що через поспіх грубо порушуються технологічні норми: економлять на матеріалах, нехтують правилами безпеки, що призводить до частих аварій. Уже зараз на об’єкті видно серйозні перекоси конструкцій та проблеми з фундаментом, які можуть зробити будівлю аварійною.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW зауважили, що в Росії суттєво поменшало охочих вкласти контракт на війну проти України.

У вересні представниця міжнародної організації Physicians for Human Rights Уліанна Полтавець повідомляла, що на ТОТ російські війська нерідко перетворюють медичні установи на військові бази.

російські війська Крим Севастополь війна поранення АТЕШ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
