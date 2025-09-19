Відео
Головна Новини дня Росіяни перетворюють лікарні на військові бази та катують медиків

Росіяни перетворюють лікарні на військові бази та катують медиків

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 09:11
Росіяни тероризують українських медиків на ТОТ та атакують швидкі
Російські військові. Фото: росЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну задокументовано понад дві тисячі атак російських військ на систему охорони здоров’я. Йдеться йде не лише про удари по лікарнях та каретах "швидкої допомоги", а й про інші військові злочини проти медичної інфраструктури та персоналу.

Про це заявила представниця міжнародної організації Physicians for Human Rights Уліанна Полтавець, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Російські війська систематично атакують медиків на ТОТ та у прифронтових регіонах 

Полтавець наголосила, що в середньому фіксується близько двох атак щодня. Йдеться як про безпосередні обстріли медичних закладів, так і про інші злочинні дії окупантів.

"Важливо також розуміти, що це не тільки злочини, це не тільки удари по лікарнях, це не тільки будівлі закладів охорони здоров'я. Атаки на систему охорони здоров'я також включають те, що відбувається на окупованих територіях, ті події на окупованих територіях, коли влада окупаційна використовує систему охорони здоров'я для контролю місцевого населення, ми бачимо розміщення військових, перетворення лікарень на військові бази", — пояснила Уліанна Полтавець. 

Окрім того, росіяни створили такі умови, що українці на ТОТ для отримання медичної допомоги залежні від наявності російського паспорта. Вона підкреслила, що віднедавна громадян без паспорта можуть навіть депортувати з таких територій.

"Ти не отримаєш доступ до медичної допомоги, не отримаєш ліки необхідні тобі, а зараз, віднедавна, люди такі вже можуть бути депортовані з окупованих територій, якщо в них немає російського паспорта", — резюмувала представниця міжнародної організації. 

Окремо Уліанна Полтавець розповіла про ситуацію з українськими медиками, яких на окупованих територіях переслідують, затримують, катують і навіть убивають. Частину лікарів беруть у полон — серед них є як військові, так і цивільні фахівці. Вона пояснила, що хоча й відбуваються регулярні обміни та звільнення, точна кількість медичних працівників у полоні наразі невідома.

Нагадаємо, що російські війська регулярно атакують й інші цивільні екстрені служби. Так нещодавно окупанти навели ударні дрони на рятувальників в Київській області, які прибули гасити вогонь після атаки.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
