Россияне терроризируют украинских медиков на ВОТ и атакуют скорые

С начала полномасштабного вторжения России в Украину задокументировано более двух тысяч атак российских войск на систему здравоохранения. Речь идет не только об ударах по больницам и каретам "скорой помощи", но и о других военных преступлениях против медицинской инфраструктуры и персонала.

Об этом заявила представитель международной организации Physicians for Human Rights Улианна Полтавец, сообщает Новини.LIVE.

Российские войска систематически атакуют медиков на ВОТ и в прифронтовых регионах

Полтавец отметила, что в среднем фиксируется около двух атак ежедневно. Речь идет как о непосредственных обстрелах медицинских учреждений, так и о других преступных действиях оккупантов.

"Важно также понимать, что это не только преступления, это не только удары по больницам, это не только здания учреждений здравоохранения. Атаки на систему здравоохранения также включают то, что происходит на оккупированных территориях, те события на оккупированных территориях, когда власть оккупационная использует систему здравоохранения для контроля местного населения, мы видим размещение военных, превращение больниц в военные базы", — пояснила Улианна Полтавец.

Кроме того, россияне создали такие условия, что украинцы на ВОТ для получения медицинской помощи зависят от наличия российского паспорта. Она подчеркнула, что с недавних пор граждан без паспорта могут даже депортировать с таких территорий.

"Ты не получишь доступ к медицинской помощи, не получишь лекарства необходимые тебе, а сейчас, с недавних пор, люди такие уже могут быть депортированы с оккупированных территорий, если у них нет российского паспорта", — резюмировала представительница международной организации.

Отдельно Улианна Полтавец рассказала о ситуации с украинскими медиками, которых на оккупированных территориях преследуют, задерживают, пытают и даже убивают. Часть врачей берут в плен - среди них есть как военные, так и гражданские специалисты. Она пояснила, что хотя и происходят регулярные обмены и освобождения, точное количество медицинских работников в плену пока неизвестно.

Напомним, что российские войска регулярно атакуют и другие гражданские экстренные службы. Так недавно оккупанты навели ударные дроны на спасателей в Киевской области, которые прибыли тушить огонь после атаки.