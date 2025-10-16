Видео
Главная Новости дня Россияне спешно строят госпиталь в Крыму из-за огромных потерь

Россияне спешно строят госпиталь в Крыму из-за огромных потерь

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 07:52
Оккупанты ускорили строительство госпиталя в Севастополе из-за больших потерь — АТЕШ
Госпиталь в Севастополе, который развивают. Фото: кадр из видео

Агенты движения "АТЕШ" сообщили о резком ускорении строительства военно-морского госпиталя в оккупированном Севастополе. По данным агентов, объект, который начали возводить еще в октябре 2022 года и планировали завершить только в конце 2026-го, теперь пытаются достроить в максимально сжатые сроки.

Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram.

Читайте также:

Россиян негде лечить после фронта

Причиной такой спешки, по информации "АТЕШ", стали масштабные потери оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях. Поток раненых настолько велик, что имеющиеся медицинские мощности больше не справляются с нагрузкой.

null
Место строительства госпиталя. Фото: АТЕШ

Именно поэтому строительство нового госпиталя переведено в режим круглосуточной работы — строители трудятся в три смены.

В то же время источники отмечают, что из-за спешки грубо нарушаются технологические нормы: экономят на материалах, пренебрегают правилами безопасности, что приводит к частым авариям. Уже сейчас на объекте видны серьезные перекосы конструкций и проблемы с фундаментом, которые могут сделать здание аварийным.

Напомним, недавно аналитики ISW отметили, что в России существенно уменьшилось количество желающих вложить контракт на войну против Украины.

В сентябре представитель международной организации Physicians for Human Rights Улианна Полтавец сообщала, что на ВОТ российские войска нередко превращают медицинские учреждения в военные базы.

российские войска Крым Севастополь ранение АТЕШ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
