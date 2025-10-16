Оккупанты ускорили строительство госпиталя в Севастополе из-за больших потерь — АТЕШ

Госпиталь в Севастополе, который развивают. Фото: кадр из видео

Агенты движения "АТЕШ" сообщили о резком ускорении строительства военно-морского госпиталя в оккупированном Севастополе. По данным агентов, объект, который начали возводить еще в октябре 2022 года и планировали завершить только в конце 2026-го, теперь пытаются достроить в максимально сжатые сроки.

Об этом движение "АТЕШ" сообщило в Telegram.

Россиян негде лечить после фронта

Причиной такой спешки, по информации "АТЕШ", стали масштабные потери оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях. Поток раненых настолько велик, что имеющиеся медицинские мощности больше не справляются с нагрузкой.

Место строительства госпиталя. Фото: АТЕШ

Именно поэтому строительство нового госпиталя переведено в режим круглосуточной работы — строители трудятся в три смены.

В то же время источники отмечают, что из-за спешки грубо нарушаются технологические нормы: экономят на материалах, пренебрегают правилами безопасности, что приводит к частым авариям. Уже сейчас на объекте видны серьезные перекосы конструкций и проблемы с фундаментом, которые могут сделать здание аварийным.

