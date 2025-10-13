В России падает набор в армию по контракту несмотря на рекордные выплаты

Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

В России возникли серьезные проблемы едва ли не с самой большой стратегией привлечения граждан на войну. Несмотря на рекордные бонусы за контракт, которые обещают добровольцам, поток желающих подписать контракт с Министерством обороны России фактически остановился.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны, ссылаясь на русскоязычное издание "Идель Реалии".

Россиян не интересуют уже даже большие выплаты за контракт

Работники военных пунктов набора рассказали, что в России даже в регионах, где обещают самые большие выплаты, количество новых контрактников не растет.

В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе сейчас предлагают самую высокую единовременную выплату — 3,2 миллиона рублей, что эквивалентно примерно 39 тысячам долларов США. Однако даже такая сумма не привлекает новых желающих "заработать на войне".

В Свердловской области в марте 2025 года также повысили бонус до 3,1 миллиона рублей (примерно 38 тысяч долларов), однако это не дало никакого эффекта. По данным "Идель Реалии", средний размер региональных выплат по стране растет на полмиллиона рублей каждые три-четыре месяца, но набор наоборот лишь продолжает падать.

В бой идут одни старики

Работники вербовочных пунктов в Сибири признаются: среди новобранцев все чаще появляются пожилые люди и с хроническими заболеваниями. В Иркутской области местные источники сообщили, что проблемы с набором наблюдаются уже несколько месяцев подряд.

Также аналитики отметили, что потенциальных рекрутов прежде всего интересуют не боевые условия, а льготы и социальные гарантии - от бесплатного образования для детей до списания кредитов. Это свидетельствует, что основной мотив для вступления в армию является исключительно материальным.

Контрактными живут на фронте максимум год

Чтобы удержать внимание потенциальных добровольцев, российское Министерство обороны активно запускает рекламные кампании. По словам источников из Иркутской области, перед августовским саммитом США и России на Аляске в вербовочных объявлениях даже появились манипулятивные призывы вроде: "успей заработать свои миллионы до мира".

"Министерство обороны России обманывает людей, рекламируя, сколько новобранцы могут зарабатывать за один год, учитывая ежемесячные зарплаты военнослужащих, работающих в зоне боевых действий, хотя российские власти часто отправляют новобранцев не в тыл, а на штурмовые задачи на фронте, где продолжительность жизни часто составляет менее одного года", — отметили аналитики.

Институт изучения войны (ISW) еще в феврале предупреждал, что рост выплат не приведет к резкому увеличению количества добровольцев. Аналитики отмечают: все, кто готов воевать за деньги, уже подписали контракты, а ресурсы государства для дальнейшего повышения бонусов исчерпываются. Рост социальных выплат и льгот лишь подтверждает - уровень набора стремительно падает, и Кремль вынужден искать новые способы удержать людей в армии.

"ISW продолжает оценивать, что уменьшение набора в России, такое что Россия не сможет компенсировать свои высокие показатели потерь, может частично заставить президента России Владимира Путина выбирать между проведением принудительной мобилизации резерва, которую Путин очень неохотно приказывает, или сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну", — подытожили аналитики.

Напомним, Россия тратит огромные суммы на кровавую войну против Украины. Недавно Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму, которую Кремль тратит на оборону. Впрочем такие огромные расходы не прошли без последствий — Кремль уже ищет способы, как "латать" дыры в бюджете и планирует серьезно повысить налоги.

Между тем российские войска имеют серьезные проблемы со снабжением. Они нередко не имеют элементарного обеспечения и даже пересаживаются с броневиков на лошадей из-за нехватки техники.