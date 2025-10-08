Российские войска имеют проблемы со снабжением из-за украинской блокады дронами

Российские войска. Фото: Минобороны РФ

Российские войска регулярно пытаются пересечь реку Оскол с помощью надувных лодок, тогда как в районе Сум их подразделения остались без воды и вынуждены собирать и пить дождевую. Украинские беспилотники, как сообщают аналитики, перекрыли все наземные пути снабжения на фронте, в том числе линии связи и подвоза ресурсов, чем значительно усложнили логистику оккупационных сил.

Об этом говорится в аналитике исследователей Института изучения войны (ISW).

Российские войска остались без снабжения на Сумском направлении

Аналитики обратили внимание на сообщение российского военного корреспондента связанного с Северной группировкой войск. Он рассказал, что бойцы РФ, которые держат оборону вблизи Юнаковки, уже восемь дней не имеют доступа к питьевой воде.

Из-за этого они вынуждены собирать дождевую воду, ведь поставки заблокированы украинскими дронами. Тот же блогер опроверг утверждение, что российские войска захватили Юнаковку, и раскритиковал командование, мол, офицеры не имеют никакого боевого опыта и остаются в тылу, плохо координируют действия и даже не эвакуируют раненых и погибших.

Боевые действия на Харьковском направлении. Фото: ISW

Россияне дистанционно минируют местность

Несмотря на попытки продвинуться, 7 октября российские войска не достигли успехов ни на севере Сумщины, ни на Купянском направлении. По словам представителя украинской бригады, которая действует в этом секторе, в последнее время активизировалась деятельность операторов беспилотников Центра передовых технологий "Рубикон". Они дистанционно минируют местность и применяют FPV-дроны, которые сложно перехватить на логистических маршрутах. Также противник пытается проникать в украинский тыл небольшими диверсионными группами, используя лодки и тросы для переправы через Оскол.

Не удалось оккупантам продвинуться и на Лиманском направлении. Украинские подразделения удерживают свои позиции возле Торского и Заречного. Здесь, по словам военных, все чаще фиксируют присутствие иностранных наемников, которые подписали контракты с Минобороны РФ.

Зато на Северском направлении российские силы пытаются улучшить свои позиции вблизи реки Северский Донец, хотя тяжелую технику они почти не привлекают. Аналитики предполагают, что россияне, вероятно, берегут ее до зимы, когда почва замерзнет.

Боевые действия на Покровском направлении. Фото: ISW

На Покровском направлении оккупанты применяют тактику мелких пехотных групп, которые обходят украинские укрепления. Из-за постоянных атак дронов они все чаще полагаются на беспилотные наземные транспортные средства для обеспечения логистики. Также в районе Покровска они ведут постоянные обстрелы и пытаются давить небольшими группами пехоты, чтобы численным преимуществом заставить ВСУ отступить.

Российские войска имитируют продвижение на видео

Кроме того, что на Новопавловском направлении, где, по словам украинских военных, противник имеет острую нехватку вооружения и продовольствия. Впрочем россияне постоянно хотят создавать видимость продвижения. Для этого они устанавливают флаги в разрушенных селах. Однако, на самом деле там линия фронта чрезвычайно динамична — позиции сторон иногда разделяют лишь десятки метров.

В восточной части Запорожской области российские войска сумели немного продвинуться, тогда как на западе — без успехов. На Херсонском направлении все попытки штурмов оказались безрезультатными.

Россияне начали штурмы с новой тактикой — танки с мотоциклами

ISW также сообщает, что на Лиманском направлении оккупанты применяют новую тактику — во время штурмов используют танки, а рядом движутся мотоциклы, оборудованные системами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, войска РФ учитывают дни, когда наступают неблагоприятные погодные условия, которые затрудняют работу украинских дронов.

Напомним, представитель ОК "Юг" Владислав Волошин заявил об активизации российских штурмов на юге Украины.

Интересно, что российским войскам пришлось даже восстановить конную пехоту, как во времена Второй мировой войны.