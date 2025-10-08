Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Без води і зв’язку — ISW пояснили, як росіяни виживають на фронті

Без води і зв’язку — ISW пояснили, як росіяни виживають на фронті

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 09:13
Російські війська мають проблеми з постачанням через українську блокаду дронами
Російські війська. Фото: Міноборони РФ

Російські війська регулярно намагаються перетнути річку Оскіл за допомогою надувних човнів, тоді як у районі Сум їхні підрозділи залишилися без води й змушені збирати та пити дощову. Українські безпілотники, як повідомляють аналітики, перекрили всі наземні шляхи постачання на фронті, у тому числі лінії зв’язку та підвезення ресурсів, чим значно ускладнили логістику окупаційних сил.

Про це йдеться в аналітиці дослідників Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама
Читайте також:

Російські війська залишились без постачання на Сумському напрямку

Аналітики звернули увагу на повідомлення російського воєнного кореспондента пов’язаного з Північним угрупованням військ. Він розповів, що бійці РФ, що тримають оборону поблизу Юнаківки, уже вісім днів не мають доступу до питної води.

Через це вони змушені збирати дощову воду, адже постачання заблоковано українськими дронами. Той самий блогер заперечив твердження, що російські війська захопили Юнаківку, і розкритикував командування, мовляв, офіцери не мають ніякого бойового досвіду і залишаються в тилу, погано координують дії та навіть не евакуюють поранених і загиблих.

null
Бойові дії на Харківському напрямку. Фото: ISW

Росіяни дистанційно мінують місцевість

Попри спроби просунутися, 7 жовтня російські війська не досягли успіхів ані на півночі Сумщини, ані на Куп’янському напрямку. За словами речника української бригади, яка діє в цьому секторі, останнім часом активізувалася діяльність операторів безпілотників Центру передових технологій "Рубікон". Вони дистанційно мінують місцевість і застосовують FPV-дрони, які складно перехопити на логістичних маршрутах. Також противник намагається проникати в український тил невеликими диверсійними групами, використовуючи човни й троси для переправи через Оскіл.

Не вдалося окупантам просунутися й на Лиманському напрямку. Українські підрозділи утримують свої позиції біля Торського та Зарічного. Тут, за словами військових, усе частіше фіксують присутність іноземних найманців, які підписали контракти з Міноборони РФ.

Натомість на Сіверському напрямку російські сили намагаються покращити свої позиції поблизу річки Сіверський Донець, хоча важку техніку вони майже не залучають. Аналітики припускають, що росіяни, ймовірно, бережуть її до зими, коли ґрунт замерзне.

null
Бойові дії на Покровському напрямку. Фото: ISW

На Покровському напрямку окупанти застосовують тактику дрібних піхотних груп, які обходять українські укріплення. Через постійні атаки дронів вони все частіше покладаються на безпілотні наземні транспортні засоби для забезпечення логістики. Також у районі Покровська вони ведуть постійні обстріли й намагаються тиснути невеликими групами піхоти, щоб чисельною перевагою змусити ЗСУ відступити.

Російські війська імітують просування на відео

Окрім того, що на Новопавлівському напрямку, де, за словами українських військових, противник має гостру нестачу озброєння та продовольства, росіяни постійно хочуть створювати видимість просування. Для цього вони встановлюють прапори у зруйнованих селах. Проте, насправді там лінія фронту надзвичайно динамічна — позиції сторін іноді розділяють лише десятки метрів.

У східній частині Запорізької області російські війська зуміли трохи просунутися, тоді як на заході — без успіхів. На Херсонському напрямку всі спроби штурмів виявилися безрезультатними.

Росіяни почали штурми із новою тактикою — танки з мотоциклами

ISW також повідомляє, що на Лиманському напрямку окупанти застосовують нову тактику — під час штурмів використовують танки, а поруч рухаються мотоцикли, обладнані системами радіоелектронної боротьби.

Крім того, війська РФ враховують дні, коли настають несприятливі погодні умови, які ускладнюють роботу українських дронів.

Нагадаємо, речник ОК "Південь" Владислав Волошин заявив про активізацію російських штурмів на півдні України.

Цікаво, що російським військам довелося навіть відновити кінну піхоту, як у часи Другої світової війни.

російські війська Сумська область ISW фронт ситуація на фронті
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації