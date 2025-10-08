Російські війська мають проблеми з постачанням через українську блокаду дронами

Російські війська. Фото: Міноборони РФ

Російські війська регулярно намагаються перетнути річку Оскіл за допомогою надувних човнів, тоді як у районі Сум їхні підрозділи залишилися без води й змушені збирати та пити дощову. Українські безпілотники, як повідомляють аналітики, перекрили всі наземні шляхи постачання на фронті, у тому числі лінії зв’язку та підвезення ресурсів, чим значно ускладнили логістику окупаційних сил.

Про це йдеться в аналітиці дослідників Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська залишились без постачання на Сумському напрямку

Аналітики звернули увагу на повідомлення російського воєнного кореспондента пов’язаного з Північним угрупованням військ. Він розповів, що бійці РФ, що тримають оборону поблизу Юнаківки, уже вісім днів не мають доступу до питної води.

Через це вони змушені збирати дощову воду, адже постачання заблоковано українськими дронами. Той самий блогер заперечив твердження, що російські війська захопили Юнаківку, і розкритикував командування, мовляв, офіцери не мають ніякого бойового досвіду і залишаються в тилу, погано координують дії та навіть не евакуюють поранених і загиблих.

Бойові дії на Харківському напрямку. Фото: ISW

Росіяни дистанційно мінують місцевість

Попри спроби просунутися, 7 жовтня російські війська не досягли успіхів ані на півночі Сумщини, ані на Куп’янському напрямку. За словами речника української бригади, яка діє в цьому секторі, останнім часом активізувалася діяльність операторів безпілотників Центру передових технологій "Рубікон". Вони дистанційно мінують місцевість і застосовують FPV-дрони, які складно перехопити на логістичних маршрутах. Також противник намагається проникати в український тил невеликими диверсійними групами, використовуючи човни й троси для переправи через Оскіл.

Не вдалося окупантам просунутися й на Лиманському напрямку. Українські підрозділи утримують свої позиції біля Торського та Зарічного. Тут, за словами військових, усе частіше фіксують присутність іноземних найманців, які підписали контракти з Міноборони РФ.

Натомість на Сіверському напрямку російські сили намагаються покращити свої позиції поблизу річки Сіверський Донець, хоча важку техніку вони майже не залучають. Аналітики припускають, що росіяни, ймовірно, бережуть її до зими, коли ґрунт замерзне.

Бойові дії на Покровському напрямку. Фото: ISW

На Покровському напрямку окупанти застосовують тактику дрібних піхотних груп, які обходять українські укріплення. Через постійні атаки дронів вони все частіше покладаються на безпілотні наземні транспортні засоби для забезпечення логістики. Також у районі Покровська вони ведуть постійні обстріли й намагаються тиснути невеликими групами піхоти, щоб чисельною перевагою змусити ЗСУ відступити.

Російські війська імітують просування на відео

Окрім того, що на Новопавлівському напрямку, де, за словами українських військових, противник має гостру нестачу озброєння та продовольства, росіяни постійно хочуть створювати видимість просування. Для цього вони встановлюють прапори у зруйнованих селах. Проте, насправді там лінія фронту надзвичайно динамічна — позиції сторін іноді розділяють лише десятки метрів.

У східній частині Запорізької області російські війська зуміли трохи просунутися, тоді як на заході — без успіхів. На Херсонському напрямку всі спроби штурмів виявилися безрезультатними.

Росіяни почали штурми із новою тактикою — танки з мотоциклами

ISW також повідомляє, що на Лиманському напрямку окупанти застосовують нову тактику — під час штурмів використовують танки, а поруч рухаються мотоцикли, обладнані системами радіоелектронної боротьби.

Крім того, війська РФ враховують дні, коли настають несприятливі погодні умови, які ускладнюють роботу українських дронів.

Нагадаємо, речник ОК "Південь" Владислав Волошин заявив про активізацію російських штурмів на півдні України.

Цікаво, що російським військам довелося навіть відновити кінну піхоту, як у часи Другої світової війни.