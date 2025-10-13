У Росії падає набір до армії за контрактом попри рекордні виплати

Кремлівський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

В Росії виникли серйозні проблеми чи не з найбільшою стратегією залучення громадян на війну. Попри рекордні бонуси за контракт, які обіцяють добровольцям, потік охочих підписати контракт із Міністерством оборони Росії фактично зупинився.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на російськомовне видання "Ідель Реалії".

Росіян не цікавлять вже навіть великі виплати за контракт

Працівники військових пунктів набору розповіли, що в Росії навіть у регіонах, де обіцяють найбільші виплати, кількість нових контрактників не зростає.

Зокрема, у Ханти-Мансійському автономному окрузі нині пропонують найвищу одноразову виплату — 3,2 мільйона рублів, що еквівалентно приблизно 39 тисячам доларів США. Проте навіть така сума не приваблює нових охочих "заробити на війні".

У Свердловській області у березні 2025 року також підвищили бонус до 3,1 мільйона рублів (приблизно 38 тисяч доларів), однак це не дало жодного ефекту. За даними "Ідель Реалії", середній розмір регіональних виплат по країні зростає на пів мільйона рублів кожні три-чотири місяці, але набір навпаки лише продовжує падати.

В бій ідуть одні старі

Працівники вербувальних пунктів у Сибіру зізнаються: серед новобранців дедалі частіше з’являються люди похилого віку та з хронічними захворюваннями. В Іркутській області місцеві джерела повідомили, що проблеми з набором спостерігаються вже кілька місяців поспіль.

Також аналітики зазначили, що потенційних рекрутів насамперед цікавлять не бойові умови, а пільги та соціальні гарантії — від безкоштовної освіти для дітей до списання кредитів. Це свідчить, що основний мотив для вступу в армію є виключно матеріальним.

Контрактними живуть на фронті максимум рік

Щоб утримати увагу потенційних добровольців, російське Міністерство оборони активно запускає рекламні кампанії. За словами джерел з Іркутщини, перед серпневим самітом США та Росії на Алясці у вербувальних оголошеннях навіть з’явились маніпулятивні заклики на кшталт: "встигни заробити свої мільйони до миру".

"Міністерство оборони Росії обманює людей, рекламуючи, скільки новобранці можуть заробляти за один рік, враховуючи щомісячні зарплати військовослужбовців, які працюють у зоні бойових дій, хоча російська влада часто відправляє новобранців не в тил, а на штурмові завдання на фронті, де тривалість життя часто становить менше одного року", — зазначили аналітики.

Інститут вивчення війни (ISW) ще у лютому попереджав, що зростання виплат не приведе до різкого збільшення кількості добровольців. Аналітики наголошують: усі, хто готовий воювати за гроші, вже підписали контракти, а ресурси держави для подальшого підвищення бонусів вичерпуються. Зростання соціальних виплат і пільг лише підтверджує — рівень набору стрімко падає, і Кремль змушений шукати нові способи утримати людей у війську.

"ISW продовжує оцінювати, що зменшення набору в Росії, таке що Росія не зможе компенсувати свої високі показники втрат, може частково змусити президента Росії Володимира Путіна вибирати між проведенням примусової мобілізації резерву, яку Путін дуже неохоче наказує, або сіданням за стіл переговорів, щоб припинити війну", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, Росія витрачає величезні суми на криваву війну проти України. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський назвав суму, яку Кремль витрачає на оборону. Втім такі шалені витрати не минулися без наслідків — Кремль уже шукає способи, як "латати" дірки в бюджеті і планує серйозно підвищити податки.

Тим часом російські війська мають серйозні проблеми із постачанням. Вони нерідко не мають елементарного забезпечення та навіть пересідають із броневиків на коней через брак техніки.