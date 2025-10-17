В Генштабе назвали потери армии РФ за сентябрь — какие успехи

Военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi

Украинские Силы обороны продолжают сдерживать российскую армию на всех направлениях фронта, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике. По данным Генерального штаба, только в сентябре оккупанты потеряли около 29 тысяч военнослужащих, а также десятки единиц тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Какие потери понесли российские войска

Кроме того, в сентябре российские войска потеряли 70 танков, 65 боевых бронированных машин, более 1050 артиллерийских систем и 6 реактивных систем залпового огня. Кроме того, с начала года украинские подразделения взяли в плен 2060 российских военных.

В Генштабе отмечают, что Кремль не выполнил своих планов по захвату ключевых районов и населенных пунктов. Из-за больших потерь, провалов наступлений и эффективной работы украинской армии враг вынужден постоянно менять свои оперативные планы. Весенне-летняя наступательная кампания России фактически провалилась.

Где ВСУ удалось продвинуться на фронте

Украинские войска не только удерживают позиции, но и переходят к активной обороне и контрнаступательным действиям. В частности, продолжаются успешные штурмовые операции для восстановления утраченных позиций.

Силы обороны продолжают вытеснять врага из Сумской области, ведут активные действия в Покровском районе Донецкой области и продвигаются на отдельных участках в Запорожской области. На других отрезках фронта ситуация стабильна — оккупанты не имеют никаких успехов.

Дальнобойные удары по России — какие успехи

Генштаб сообщает, что наиболее эффективно за все время войны украинские силы реализуют операции Deep Strike. Это системные глубинные удары по территории России, которые делают для уничтожения военных объектов, логистики и энергетической инфраструктуры противника.

"Как следствие — общие объемы производства горюче-смазочных материалов в РФ уменьшились почти на 25%. Ежедневно, от снижения экспорта нефтепродуктов страна-агрессор теряет более 46 млн долларов США. Поражение тыловых ресурсов врага существенно затрудняет его возможности вести активные боевые действия", — говорится в сообщении.

Какие есть сдвиги в поставках ракет Tomahawk ВСУ

Украина продолжает получать позитивные сигналы от партнеров относительно новых пакетов военной помощи.

"В частности, обсуждаются поставки высокоточного оружия, такого как крылатые ракеты "Томагавк" и других современных систем. Их применение значительно усилит принуждение российского агрессора к прекращению войны и установлению справедливого мира", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, Дональд Трамп высказался о передаче ракет Tomahawk Украине и сообщил один нюанс.

Тем временем Россия не прекращает наступательные действия на нескольких направлениях. В Генштабе сообщили, как изменилась ситуация за сутки на фронте. А из-за больших потерь россиянам приходится в сжатые сроки строить новые госпитали для военных.