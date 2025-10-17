ВСУ отбили 178 атак за сутки — какая ситуация на фронте Украины

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине начались 1332-е сутки полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией. За последние 24 часа фронт снова оставался чрезвычайно активным — зафиксировано 178 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Чем атаковала Россия Украину за сутки

В течение суток российская армия нанесла два ракетных удара, выпустив 42 ракеты, а также осуществила более сотни авиационных атак, во время которых применила 206 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг провел 4 553 обстрела украинских позиций, из них 118 были атакованы из реактивных систем залпового огня, и использовал более 6 000 дронов-камикадзе для ударов по военным объектам и мирным населенным пунктам.

Под вражескими бомбардировками оказались Степногорск в Запорожской области, Казацкое в Херсонской области и Николае Николаевской области. Несмотря на интенсивность атак, украинские подразделения удерживают оборону и наносят противнику существенные потери.

В ответ за сутки авиация и ракетные войска Сил обороны поразили 14 районов, где сосредоточивались войска и техника противника, пункт управления беспилотными аппаратами, шесть артиллерийских систем и еще один важный объект оккупантов.

Самые горячие направления фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось два боя. Оккупанты совершили 13 авиационных ударов, сбросили 29 управляемых авиабомб и провели более двух сотен артиллерийских обстрелов, в том числе 20 реактивных.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска вели 15 боев вблизи Волчанска, Каменки, Волчанских Хуторов и в районах Колодязного, Бологовки и Кутьковки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки зафиксировано 13 атак противника возле Петропавловки, Песчаного, Богуславки и на подступах к Куриловке и Боровой.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Дерилово, Торского, Колодязов, Заречного и вблизи Дружелюбовки.

Лиманское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении украинские военные отбили четыре атаки возле Серебрянки, Ямполя и Звановки.

На Краматорском направлении штурмовых действий оккупантов не наблюдалось.

Константиновское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Зато на Константиновском направлении агрессор совершил 23 попытки прорыва вблизи Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки, а также в направлениях Константиновки, Степановки и Софиевки.

Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении - Силы обороны отбили 55 атак в районах Шахового, Никаноровки, Владимировки, Новоэкономического, Родинского, Покровска, Звериного, Котлиного, Удачного, Молодецкого и нескольких соседних сел.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении украинские бойцы отбили 33 штурма противника возле населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Сосновка, Вербовое, Новониколаевка, Ивановка, Александроград и Новогригорьевка.

Александровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении враг пять раз пытался атаковать в районах Полтавки и Малиновки, а на Ореховском направлении совершил одну безуспешную попытку наступления вблизи Степного. Также на Приднепровском направлении украинские защитники отбили три атаки.

Потери противника за сутки

За минувшие сутки российские оккупационные войска потеряли около 730 человек, а также пять танков, десять боевых бронемашин, 35 артиллерийских систем, одну установку ПВО, 588 беспилотников оперативно-тактического уровня, пять крылатых ракет, 73 автомобиля и одну единицу специальной техники.

Напомним, тем временем ВСУ наносят удары по нефтеперерабатывающей промышленности России. Вчера, 16 октября, Силам спецопераций ВСУ удалось атаковать Саратовский НПЗ.

Также глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал, могут ли украинцы рассчитывать на мир на ближайшие годы.