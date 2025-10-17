Відео
Україна
Росія наступає на трьох напрямках — як змінився фронт за добу

Росія наступає на трьох напрямках — як змінився фронт за добу

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 09:12
Оновлено: 09:20
ЗСУ відбили 178 атак за добу — яка ситуація на фронті України
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні розпочалася 1332-га доба повномасштабної війни, розв’язаної Російською Федерацією. За останні 24 години фронт знову залишався надзвичайно активним — зафіксовано 178 бойових зіткнень, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. 

Чим атакувала Росія Україну за добу

Протягом доби російська армія завдала два ракетні удари, випустивши 42 ракети, а також здійснила понад сотню авіаційних атак, під час яких застосувала 206 керованих авіабомб. Крім цього, ворог провів 4 553 обстріли українських позицій, із них 118 було атаковано із реактивних систем залпового вогню, та використав понад 6 000 дронів-камікадзе для ударів по військових об’єктах і мирних населених пунктах.

Під ворожими бомбардуваннями опинилися Степногірськ у Запорізькій області, Козацьке на Херсонщині та Миколаї Миколаївської області. Попри інтенсивність атак, українські підрозділи утримують оборону та завдають противнику суттєвих втрат.

У відповідь за добу авіація та ракетні війська Сил оборони уразили 14 районів, де зосереджувалися війська і техніка противника, пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських систем і ще один важливий об’єкт окупантів.

Найгарячіші напрямки фронту

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два бої. Окупанти здійснили 13 авіаційних ударів, скинули 29 керованих авіабомб і провели понад дві сотні артилерійських обстрілів, у тому числі 20 реактивних.

Південно-слобожанський напрямок фронту
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська вели 15 боїв поблизу Вовчанська, Кам’янки, Вовчанських Хуторів та в районах Колодязного, Бологівки й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку минулої доби зафіксовано 13 атак противника біля Петропавлівки, Піщаного, Богуславки та на підступах до Курилівки й Борової.

Куп'янськ ситуація на фронті
Купянское направление. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Дерилового, Торського, Колодязів, Зарічного та поблизу Дружелюбівки.

Лиманський напрямок фронту
Лиманський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов’янському напрямку українські військові відбили чотири атаки біля Серебрянки, Ямполя та Званівки.

На Краматорському напрямку штурмових дій окупантів не спостерігалося.

Костянтинівка наслідки обстрілу
Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Натомість на Костянтинівському напрямку агресор здійснив 23 спроби прориву поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки, а також у напрямках Костянтинівки, Степанівки та Софіївки.

Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку — Сили оборони відбили 55 атак у районах Шахового, Никанорівки, Володимирівки, Новоекономічного, Родинського, Покровська, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького та кількох сусідніх сіл.

Покровський напрямок карта
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку українські бійці відбили 33 штурми противника біля населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Вербове, Новомиколаївка, Іванівка, Олександроград і Новогригорівка.

Олександрівський напрямок фронту
Олександрівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку ворог п’ять разів намагався атакувати в районах Полтавки та Малинівки, а на Оріхівському напрямку здійснив одну безуспішну спробу наступу поблизу Степового. Також на Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки.

Втрати противника за добу

За минулу добу російські окупаційні війська втратили близько 730 осіб, а також п'ять танків, десять бойових бронемашин, 35 артилерійських систем, одну установку ППО, 588 безпілотників оперативно-тактичного рівня, п'ять крилатих ракет, 73 автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо, тим часом ЗСУ завдають ударів по нафтопереробній промисловості Росії. Вчора, 16 жовтня, Силам спецоперацій ЗСУ вдалося атакувати Саратовський НПЗ.

Також голова  Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував, чи можуть українці розраховувати на мир на найближчі роки.

російські війська ЗСУ Генштаб ЗСУ Олександр Сирський війна ситуація на фронті
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
