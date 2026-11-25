Військовослужбовець ЗСУ завантажує снаряд. Фото: 27 ОАБр

На Сумщині тривають активні дії Сил оборони, однак подробиці стануть відомими лише після їх завершення. Військовий аналітик Михайло Жирохов пояснив, що українські військові дотримуються режиму інформаційної тиші. Водночас Генштаб ЗСУ постійно коригує плани можливих наступів на територію РФ та Крим зважаючи на поточну ситуацію на фронті.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив військовий аналітик Михайло Жирохов.

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ЗСУ ведуть бойові дії в інформаційній тиші

"Я можу сказати, що нарешті наші військові навчилися працювати з інформаційним полем. І останні дві операції, це крім Вівальді, Медвежі, Капкан, вони проходили в умовах інформаційної тиші", — зазначив Михайло Жирохов.

Саме з цієї причини інформація про поточну ситуацію в Сумській області наразі закрита для широкого загалу. Аналітик підкреслив, що не розкриватиме деталей раніше за військове командування.

"І тому те, що зараз відбувається на Сумщині, ми можемо мати певну інформацію, тільки після того, як активні дії там завершаться. Я не буду говорити, не буду спойлерити раніше Генерального штабу або ще щось інше, але активні дії там йдуть", — пояснив він.

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Плани наступу на територію Росії та Крим у 2027 році

Окремо експерт прокоментував питання наявності резервів, перебіг наступу на Донеччині та ймовірність проведення навесні чи влітку 2027 року операцій на території Росії, подібних до курської. За його словами, розробка таких сценаріїв здійснюється постійно і є стандартною роботою.

"Наступальні і оборонні плани, вони є у будь-якого Генерального штабу. В тому числі у Генерального штабу Збройних сил України. Тому операції наступальні постійно плануються", — сказав Жирохов.

Він додав, що начальник Генерального штабу та міністр оборони послідовно дотримуються позиції, згідно з якою перехопити ініціативу на фронті неможливо без наступальних і контрнаступальних кроків. Відповідні задуми охоплюють одразу кілька напрямків, але їхня реалізація залежить від реальних можливостей війська.

"Тому плани наступу на Курщину, на Білгородщину, на Брянщину, на Крим, вони існують. І вони постійно коригуються з урахуванням ситуації, яка є. Із сил та засобів, які є. Повірте, якщо ця наступальна операція буде запланована на весну 27-го року, ми про це дізнаємося тільки через тиждень, як вона почнеться. Тому що, я ще раз кажу, інформаційна тиша зараз дуже і дуже непогана", — підсумував аналітик.

Новини.LIVE повідомляли, що 13 листопада очільник Десантно-штурмових військ Олег Апостол розповів, що за підсумками двох наступальних операцій Сили оборони звільнили понад 800 квадратних кілометрів.

А 24 листопада стало відомо про новий антирекорд окупантів. Від початку 2026 року російська армія втратила 432 519 військових, перевищивши показники всього 2024 року — це найвищі втрати ворога за час повномасштабної війни. Того ж дня керівник Офісу президента Кирило Буданов наголосив, що в російських військ на фронті небагато шансів, але для стійкості наших бійців вирішальне значення мають єдність.