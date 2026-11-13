Українські військові під час виконання бойових завдань. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові відновили контроль над значною територією під час двох наступальних операцій. За оцінкою командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, загальна площа становить понад 800 кв. км. Водночас він пояснив, чому результати однієї з операцій довелося переглянути.

Про це генерал-майор розповів під час зустрічі з журналістами, відповідаючи на запитання представника аналітичного проєкту DeepState, інформує Новини.LIVE.

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Скільки території ЗСУ повернули під контроль під час двох операцій

За оцінкою командувача ДШВ України Олега Апостола, за результатами двох наступальних операцій українські військові відновили контроль над понад 800 кв. км території. Водночас він не уточнив, про які саме напрямки йдеться.

Під час зустрічі з журналістами Апостол також прокоментував достовірність даних про звільнені території. Він пояснив, що початкові показники одного з етапів операцій були вищими, однак згодом їх переглянули.

Причиною уточнення стала зміна методики підрахунку територій, де тривали бойові дії та фіксувалася присутність противника.

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Під час обговорення журналісти звернули увагу на необхідність розрізняти райони, які перебували під стійким контролем російських військ, і території, куди противник проникав окремими групами.

Чому відновлення контролю не гарантує утримання територій

Командувач ДШВ наголосив, що повернення контролю над територією ще не гарантує її подальшого утримання. Для цього необхідно заздалегідь готувати оборону, забезпечувати взаємодію між підрозділами та організовувати передачу відповідальності за зайняті рубежі.

Окремо Апостол звернув увагу на ризики після завершення наступальних дій. За його словами, ефективність операції визначається не лише просуванням військ, а й тим, наскільки підготовленими до подальшої оборони будуть підрозділи.

Військові, які переходять до оборони, мають отримувати підготовлені позиції, необхідне забезпечення та чітко визначені завдання.

Яке значення наступальні операції мають для міжнародних партнерів

Апостол також зазначив, що успішні наступальні дії Сил оборони мають не лише військове, а й міжнародне значення. Вони демонструють партнерам здатність України протистояти російській армії та відновлювати контроль над територіями.

За словами генерал-майора, українські контрнаступальні дії спростовують російські твердження про неможливість подальшого спротиву. Крім того, вони посилюють аргументи України у спілкуванні з міжнародними партнерами.

Як приклад командувач навів Добропільську операцію, під час якої українським військовим, за його словами, вдалося зупинити наступ значних сил російської морської піхоти.

Апостол вважає, що результати цієї операції вплинули на сприйняття ситуації представниками американського військового керівництва.

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