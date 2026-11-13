Украинские военные во время выполнения боевых задач. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные восстановили контроль над значительной территорией в ходе двух наступательных операций. По оценке командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, общая площадь составляет более 800 кв. км. При этом он объяснил, почему результаты одной из операций пришлось пересмотреть.

Об этом генерал-майор рассказал во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос представителя аналитического проекта DeepState, сообщает Новини.LIVE.

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Сколько территории ВСУ вернули под контроль в ходе двух операций

По оценке командующего ДШВ Украины Олега Апостола, по итогам двух наступательных операций украинские военные восстановили контроль над более чем 800 кв. км территории. При этом он не уточнил, о каких именно направлениях идет речь.

Во время встречи с журналистами Апостол также прокомментировал достоверность данных об освобожденных территориях. Он пояснил, что первоначальные показатели одного из этапов операций были выше, однако впоследствии их пересмотрели.

Причиной уточнения стало изменение методики подсчета территорий, где продолжались боевые действия и фиксировалось присутствие противника.

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В ходе обсуждения журналисты обратили внимание на необходимость различать районы, находившиеся под устойчивым контролем российских войск, и территории, куда противник проникал отдельными группами.

Почему восстановление контроля не гарантирует удержание территорий

Командующий ДШВ подчеркнул, что восстановление контроля над территорией еще не гарантирует ее дальнейшего удержания. Для этого необходимо заранее готовить оборону, обеспечивать взаимодействие между подразделениями и организовывать передачу ответственности за занятые рубежи.

Отдельно Апостол обратил внимание на риски после завершения наступательных действий. По его словам, эффективность операции определяется не только продвижением войск, но и тем, насколько подготовленными к дальнейшей обороне будут подразделения.

Военные, переходящие к обороне, должны получать подготовленные позиции, необходимое обеспечение и четко определенные задачи.

Какое значение имеют наступательные операции для международных партнеров

Апостол также отметил, что успешные наступательные действия Сил обороны имеют не только военное, но и международное значение. Они демонстрируют партнерам способность Украины противостоять российской армии и восстанавливать контроль над территориями.

По словам генерал-майора, украинские контрнаступательные действия опровергают российские утверждения о невозможности дальнейшего сопротивления. Кроме того, они укрепляют аргументы Украины в общении с международными партнерами.

В качестве примера командующий привел Добропольскую операцию, в ходе которой украинским военным, по его словам, удалось остановить наступление значительных сил российской морской пехоты.

Апостол считает, что результаты этой операции повлияли на восприятие ситуации представителями американского военного руководства.

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