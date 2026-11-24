Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російська армія зазнала найбільших втрат за весь час повномасштабної війни проти України. З початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових. Цей показник уже перевищив втрати окупантів за весь 2024 рік.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ у вівторок, 24 листопада.

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Втрати армії РФ з початку 2026 року побили антирекорд

У понеділок, 24 листопада, російська армія побила абсолютний антирекорд за весь період війни. Від початку 2026 року її втрати становлять 432 519 осіб.

Цей показник перевищив попередній антирекорд, зафіксований у 2024 році. Тоді протягом усього року Росія втратила 430 790 військових. Водночас до завершення 2026 року залишається ще понад п'ять тижнів.

З якою кількістю населення можна порівняти втрати РФ

У Генштабі ЗСУ порівняли кількість російських військових, втрачених від початку року, з населенням чотирьох регіонів Росії. Йдеться про Ненецький та Чукотський автономні округи, Магаданську область і Республіку Алтай.

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Загалом у цих регіонах мешкає близько 434 тисяч людей — майже стільки ж, скільки російська армія втратила у війні з початку 2026 року.

Площа цих чотирьох регіонів становить близько 1,5 мільйона квадратних кілометрів. Це майже у 2,5 раза більше за площу України. За порівнянням Генштабу, майже на кожного жителя цих територій припадає один виведений з ладу російський окупант.

У Генеральному штабі наголосили, що за кожною цифрою російських втрат стоїть щоденна робота українських військових. Це піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, танкісти, льотчики та інші захисники.

Вони зривають штурми, знищують живу силу й техніку противника та змушують Росію платити дедалі вищу ціну за розв'язану війну.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Сили оборони України продовжуватимуть завдавати втрат противнику, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.

Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що генсек НАТО Марк Рютте заявив, що щомісяця у війні проти України гинуть або зазнають тяжких поранень 40–50 тисяч росіян. Для порівняння, за 14 років війни у В’єтнамі США втратили 56 тисяч людей. Рютте наголосив, що Путін готовий і надалі жертвувати життями росіян заради продовження війни.

Також ми писали, що у ніч проти 23 листопада підрозділи Deep Strike ССО спільно з повстанським рухом "Черная искра" атакували Пермський нафтопереробний завод в однойменній області Росії. Підприємство виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне та іншу продукцію, яку використовують для потреб армії РФ. За даними компанії Fire Point, удар дронами FP-1 пошкодив установки первинної переробки нафти АВТ-2 та АВТ-5, а також установку ізомеризації.