Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Российская армия понесла самые большие потери за всё время полномасштабной войны против Украины. С начала 2026 года они составили 432 519 военнослужащих. Этот показатель уже превысил потери оккупантов за весь 2024 год.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ во вторник, 24 ноября.

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Потери армии РФ с начала 2026 года побили антирекорд

В понедельник, 24 ноября, российская армия побила абсолютный антирекорд за весь период войны. С начала 2026 года ее потери составляют 432 519 человек.

Этот показатель превысил предыдущий антирекорд, зафиксированный в 2024 году. Тогда в течение всего года Россия потеряла 430 790 военнослужащих. При этом до конца 2026 года остаётся ещё более пяти недель.

С каким количеством населения можно сравнить потери РФ

В Генштабе ВСУ сравнили количество российских военных, потерянных с начала года, с населением четырех регионов России. Речь идет о Ненецком и Чукотском автономных округах, Магаданской области и Республике Алтай.

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В целом в этих регионах проживает около 434 тысяч человек — почти столько же, сколько российская армия потеряла в войне с начала 2026 года.

Площадь этих четырех регионов составляет около 1,5 миллиона квадратных километров. Это почти в 2,5 раза больше площади Украины. По сравнению Генштаба, почти на каждого жителя этих территорий приходится один выведенный из строя российский оккупант.

В Генеральном штабе подчеркнули, что за каждой цифрой российских потерь стоит ежедневная работа украинских военных. Это пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных систем, танкисты, летчики и другие защитники.

Они срывают штурмы, уничтожают живую силу и технику противника и заставляют Россию платить всё более высокую цену за развязанную войну.

В Генштабе ВСУ отметили, что Силы обороны Украины будут продолжать наносить потери противнику, пока Россия не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ежемесячно в войне против Украины гибнут или получают тяжелые ранения 40–50 тысяч россиян. Для сравнения: за 14 лет войны во Вьетнаме США потеряли 56 тысяч человек. Рютте подчеркнул, что Путин готов и в дальнейшем жертвовать жизнями россиян ради продолжения войны.

Также мы писали, что в ночь на 23 ноября подразделения Deep Strike ССО совместно с повстанческим движением "Черная искра" атаковали Пермский нефтеперерабатывающий завод в одноименной области России. Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другую продукцию, которая используется для нужд армии РФ. По данным компании Fire Point, удар дронами FP-1 повредил установки первичной переработки нефти АВТ-2 и АВТ-5, а также установку изомеризации.