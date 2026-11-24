Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ежемесячно в войне против Украины гибнут или получают тяжелые ранения от 40 до 50 тысяч россиян. Об этом он заявил в понедельник, 23 ноября, в Берлине во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НАТО.

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Рютте оценил масштабы потерь России в войне против Украины

Для сравнения генсек НАТО привел данные о потерях Соединенных Штатов во время войны во Вьетнаме. По его словам,за 14 лет войны США потеряли 56 тысяч человек.

Рютте также отметил, что украинские военные постепенно оттесняют российские войска на фронте и наносят удары в глубине территории РФ.

В то же время российский диктатор Владимир Путин готов и в дальнейшем жертвовать жизнями своих граждан.

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"Тот факт, что Путин соглашается на это, что он теряет так много своих людей, кое-что говорит о нем и его намерениях", — подчеркнул генсек НАТО.

Рютте заявил о чрезмерной зависимости Европы от США

Во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине 23 ноября Рютте также призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за собственную оборону. По его словам, нынешний уровень зависимости Европы от военной поддержки США не является устойчивым в долгосрочной перспективе.

Генеральный секретарь НАТО назвал странным тот факт, что 600 миллионов жителей европейских стран Альянса настолько зависят от 340 миллионов американцев, чтобы защититься от 140 миллионов россиян.

Рютте призвал усилить военную поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО также прокомментировал угрозу распространения войны на другие европейские страны. По его словам, Альянс постоянно оценивает состояние своей обороны и при необходимости принимает дополнительные меры.

"На каждый инцидент в Европе — больше поддержки Украине, а не меньше. Это лучшая реакция, которую мы можем дать", — заявил он.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 8 ноября российская армия понесла самые большие суточные потери с начала полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, за сутки оккупанты потеряли 2 980 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными.

Также мы сообщали о том, что после кибератаки на "Росстат" хакеры обнародовали данные из свидетельств о смерти, которые могут свидетельствовать о гибели не менее 412 576 человек в результате полномасштабной войны против Украины.