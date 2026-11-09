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Главная Новости дня Почти 3 тысячи оккупантов за сутки: РФ понесла рекордные потери

Почти 3 тысячи оккупантов за сутки: РФ понесла рекордные потери

Ua ru
9 ноября 2026 12:40
Потери России в войне: за сутки уничтожено почти 3 тысячи военнослужащих Генеральный штаб ВСУ
Военнослужащий ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска потеряли 2 980 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Это рекордный суточный показатель с начала полномасштабного вторжения.

Об этом Генштаб сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Какие потери понесла российская армия за сутки

По данным Генштаба, предыдущий максимум составлял 2 500 человек. Он был зафиксирован 2 ноября — за неделю до нового антирекорда. В Генштабе также сравнили нынешние потери с численностью личного состава шести экипажей крейсера "Москва".

Почти 3 тысячи оккупантов за сутки: РФ понесла рекордные потери - фото 1
Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Всего с начала 2026 года российская армия потеряла 400 410 военнослужащих. Отметку в 400 тысяч человек оккупанты преодолели накануне.

В Генштабе подчеркнули, что таких результатов Силы обороны достигают благодаря ежедневному противодействию российским штурмам. Там отметили, что российское командование продолжает отправлять подразделения в атаки, сопровождающиеся значительными потерями.

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Также в ведомстве обратили внимание на российские удары по гражданской инфраструктуре и поблагодарили энергетиков, спасателей и коммунальщиков, которые работают над ликвидацией последствий атак и помогают пострадавшим.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным Генерального штаба ВСУ, украинская противовоздушная оборона за последние три месяца уничтожала в среднем почти 60% российских реактивных ударных дронов типа «Герань-4». Во время отдельных атак этот показатель достигал 80%.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 октября и в ночь на 26 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Среди пораженных целей — узел связи вблизи Мелитополя, пункты управления оккупантов в районах Мирнограда и Червоногорки, пункт управления беспилотниками и мастерская БПЛА возле Вишневого и Мелитополя, а также склады материально-технического обеспечения в Комиссаровке и Катериновке.

военные Генштаб ВСУ война в Украине погибшие потери оккупантов
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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