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Головна Новини дня Майже 3 тисячі окупантів за добу: РФ зазнала рекордних втрат

Майже 3 тисячі окупантів за добу: РФ зазнала рекордних втрат

Ua ru
9 листопада 2026 12:40
Втрати Росії у війні: за добу ліквідували майже 3 тисячі військових Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби російські війська втратили 2 980 військовослужбовців убитими та важкопораненими. Це рекордний добовий показник від початку повномасштабного вторгнення.

Про це Генштаб повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Яких втрат російська армія зазнала за добу

За даними Генштабу, попередній максимум становив 2500 осіб. Його зафіксували 2 листопада — за тиждень до нового антирекорду. У Генштабі також порівняли нинішні втрати з чисельністю особового складу шести екіпажів крейсера "Москва".

Майже 3 тисячі окупантів за добу: РФ зазнала рекордних втрат - фото 1
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Загалом від початку 2026 року російська армія втратила 400 410 військових. Позначку у 400 тисяч осіб окупанти перетнули напередодні.

У Генштабі наголосили, що таких результатів Сили оборони досягають завдяки щоденній протидії російським штурмам. Там зазначили, що російське командування продовжує відправляти підрозділи в атаки, які супроводжуються значними втратами.

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Також у відомстві звернули увагу на російські удари по цивільній інфраструктурі та подякували енергетикам, рятувальникам і комунальникам, які працюють над ліквідацією наслідків атак і допомагають постраждалим.

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними Генерального штабу ЗСУ, українська протиповітряна оборона за останні три місяці знищувала в середньому майже 60% російських реактивних ударних дронів типу "Герань-4". Під час окремих атак цей показник сягав 80%.

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на Запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Серед уражених цілей — вузол зв’язку поблизу Мелітополя, пункти управління окупантів у районах Мирнограда та Червоногірки, пункт управління безпілотниками й майстерня БпЛА біля Вишневого та Мелітополя, а також склади матеріально-технічного забезпечення в Комісарівці та Катеринівці.

військові Генштаб ЗСУ війна в Україні загиблі втрати окупантів
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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