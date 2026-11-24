Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що щомісяця у війні проти України гинуть або зазнають тяжких поранень від 40 до 50 тисяч росіян. Про це він сказав у понеділок, 23 листопада, у Берліні під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НАТО.

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Рютте оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України

Для порівняння генсек НАТО навів дані про втрати Сполучених Штатів під час війни у В’єтнамі. За його словами, за 14 років війни США втратили 56 тисяч людей.

Рютте також зазначив, що українські військові поступово відтісняють російські війська на фронті та завдають ударів у глибині території РФ.

Водночас російський диктатор Володимир Путін готовий і надалі жертвувати життями своїх громадян.

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"Той факт, що Путін погоджується на це, що він втрачає так багато своїх людей, дещо говорить про нього та його наміри", — наголосив генсек НАТО.

Рютте заявив про надмірну залежність Європи від США

Під час засідання Парламентської асамблеї НАТО в Берліні 23 листопада Рютте також закликав європейські країни брати більше відповідальності за власну оборону. За його словами, нинішній рівень залежності Європи від військової підтримки США не є стійким у довгостроковій перспективі.

Генсек НАТО назвав дивним те, що 600 мільйонів жителів європейських країн Альянсу настільки залежать від 340 мільйонів американців, щоб захиститися від 140 мільйонів росіян.

Рютте закликав посилити військову підтримку України

Генсек НАТО також прокоментував загрозу поширення війни на інші європейські країни. За його словами, Альянс постійно оцінює стан своєї оборони та за потреби вживає додаткових заходів.

"На кожен інцидент у Європі — більше підтримки України, а не менше. Це найкраща реакція, яку ми можемо дати", — заявив він.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 8 листопада російська армія зазнала найбільших добових втрат від початку повномасштабної війни. За даними Генштабу ЗСУ, за одну добу окупанти втратили 2 980 військових убитими та важкопораненими.

Також ми інформували про те, що після кібератаки на "Росстат" хакери оприлюднили дані зі свідоцтв про смерть, які можуть свідчити про загибель щонайменше 412 576 людей унаслідок повномасштабної війни проти України.