Военнослужащий ВСУ заряжает снаряд. Фото: 27-я ОАБр

В Сумской области продолжаются активные действия Сил обороны, однако подробности станут известны только после их завершения. Военный аналитик Михаил Жирохов пояснил, что украинские военные соблюдают режим информационного молчания. В то же время Генштаб ВСУ постоянно корректирует планы возможных наступлений на территорию РФ и Крым с учетом текущей ситуации на фронте.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил военный аналитик Михаил Жирохов.

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ВСУ ведут боевые действия в условиях информационного молчания

"Я могу сказать, что наконец-то наши военные научились работать с информационным полем. И последние две операции — это, помимо "Вивальди", "Медвежья", "Капкан" — проходили в условиях информационного затишья", — отметил Михаил Жирохов.

Именно по этой причине информация о текущей ситуации в Сумской области пока закрыта для широкой общественности. Аналитик подчеркнул, что не будет раскрывать подробности раньше военного командования.

"И поэтому о том, что сейчас происходит в Сумской области, мы сможем получить определенную информацию только после того, как активные действия там завершатся. Я не буду говорить, не буду раскрывать подробности раньше Генерального штаба или чего-то еще, но активные действия там ведутся", — пояснил он.

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Планы наступления на территорию России и Крым в 2027 году

Отдельно эксперт прокомментировал вопрос о наличии резервов, ходе наступления в Донецкой области и вероятности проведения весной или летом 2027 года операций на территории России, подобных Курской. По его словам, разработка таких сценариев ведётся постоянно и является стандартной работой.

"Наступательные и оборонительные планы есть у любого Генерального штаба. В том числе у Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Поэтому наступательные операции постоянно планируются", — сказал Жирохов.

Он добавил, что начальник Генерального штаба и министр обороны последовательно придерживаются позиции, согласно которой перехватить инициативу на фронте невозможно без наступательных и контрнаступательных действий. Соответствующие планы охватывают сразу несколько направлений, но их реализация зависит от реальных возможностей войск.

"Поэтому планы наступления на Курскую область, на Белгородскую область, на Брянскую область, на Крым — они существуют. И они постоянно корректируются с учётом сложившейся ситуации и имеющихся сил и средств. Поверьте, если эта наступательная операция будет запланирована на весну 27-го года, мы об этом узнаем только через неделю, как она начнётся. Потому что, я ещё раз говорю, информационная тишина сейчас очень и очень хорошая", — подытожил аналитик.

Новини.LIVE сообщали, что 13 ноября командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол рассказал, что по итогам двух наступательных операций Силы обороны освободили более 800 квадратных километров.

А 24 ноября стало известно о новом антирекорде оккупантов. С начала 2026 года российская армия потеряла 432 519 военнослужащих, превысив показатели всего 2024 года — это самые высокие потери врага за время полномасштабной войны. В тот же день глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что у российских войск на фронте мало шансов, но для стойкости наших бойцов решающее значение имеет единство.