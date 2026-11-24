Очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що не надто переймається ситуацією на фронті, оскільки, за його словами, у російських військ небагато шансів. Він наголосив на важливості єдності та стабільності тилу для стійкості українських військових.

Про це повідомив Буданов у своєму дописі у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Буданов охарактеризував ситуацію на фронті

Під час поїздки до Закарпаття Буданов зустрівся з керівниками громад, областей та урядовцями. Головною темою виступу очільника Офісу президента стала залежність стійкості фронту від стабільності тилу.

"За кожним нашим воїном на передовій стоїть щоденна праця тисяч людей у громадах: енергетиків, медиків, комунальників, освітян, підприємців. Цілковито підтримую слова Президента про неприпустимість приховування проблем у регіонах, особливо інфраструктурних, які виникають після обстрілів. Зараз це особливо важливо, коли ворог дуже сподівається на послаблення нашого тилу", — наголосив Буданов.

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр України Сергій Корецький та заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов зустрівся з ветеранами та студентами на Закарпатті

Також Кирило Буданов під час поїздки в Ужгород зустрівся з українськими ветеранами війни та спортсменами обласної Федерації адаптивних видів спорту. Він поділився своїми враженнями та заявив про продовження масштабування такого виду спорту.

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"Побачив тренування з баскетболу на кріслах колісних. Вражає сила духу цих людей. Адаптивний спорт не лише сприяє фізичній реабілітації, а й повертає ветеранів до активного соціального життя. Маємо масштабувати цей досвід по всій країні", — написав Буданов.

Українські посадовці та ветерани. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Крім того, він поспілкувався зі студентами Ужгородського національного університету. Під час зустрічі обговорили суверенітет, майбутнє України після завершення війни та ветеранську політику.

"Молодь мислить глибоко та ставить правильні, дорослі запитання: про суверенітет, майбутнє України після війни, ветеранську політику. Приємно вразило, що ми зі студентами абсолютно одностайної думки: основне завдання сьогодні — зберегти внутрішню єдність і наш тил. За фронт я більш спокійний: там у ворога шансів небагато", — наголосив очільник ОП.

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