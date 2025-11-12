У Росії спалахнув завод після удару Сил оборони — Генштаб ЗСУ

ЗСУ вдарили по заводу РФ, що постачав деталі для дронів — Генштаб
Українські війська завдали високоточного удару по нафтохімічному підприємству в російському Ставрополі, яке працювало на потреби військово-промислового комплексу РФ. Також було знищено склад боєприпасів окупантів на тимчасово захопленій території Донеччини.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у середу, 12 листопада.
ЗСУ вразили завод і склад боєприпасів
Підрозділи ЗСУ здійснили чергову операцію з метою зниження виробничого потенціалу противника. Унаслідок точного ураження постраждала інфраструктура російського заводу "Ставролєн" у місті Будьоновськ Ставропольського краю. Це підприємство мало повний цикл переробки вуглеводневої сировини та виготовляло полімери для армії РФ. Вони використовуються у виготовленні композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнювачів і теплоізоляційних елементів для різноманітних видів військової техніки РФ. Серед іншого, завод виготовляє складові для безпілотних літальних апаратів.
"Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються", — зазначив Генштаб ЗСУ.
Крім того, ЗСУ вразили склад боєприпасів на тимчасово окупованій території біля населеного пункту Новий Світ у Донецькій області. За даними Генштабу, там також зафіксовано вибухи та детонацію. Українські війська продовжують системно послаблювати воєнно-економічний потенціал Росії.
Нагадаємо, що ЗСУ вже завдавали потужних ударів по стратегічних об’єктах ворога, зокрема по Саратовському НПЗ, морському терміналу у Феодосії та низці військових цілей на окупованій Донеччині.
Раніше ми також інформували, що Україна представила нову крилату ракету "Фламінго" з дальністю ураження до 3000 кілометрів, яка за потужністю перевершує американські Tomahawk.
