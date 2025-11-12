Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЗСУ вдарили по заводу РФ, що постачав деталі для дронів — Генштаб

ЗСУ вдарили по заводу РФ, що постачав деталі для дронів — Генштаб

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 13:40
Оновлено: 13:42
У Росії спалахнув завод після удару Сил оборони — Генштаб ЗСУ
Україна вдарила по заводу в РФ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Telegram

Українські війська завдали високоточного удару по нафтохімічному підприємству в російському Ставрополі, яке працювало на потреби військово-промислового комплексу РФ. Також було знищено склад боєприпасів окупантів на тимчасово захопленій території Донеччини.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у середу, 12 листопада.

Реклама
Читайте також:

ЗСУ вразили завод і склад боєприпасів

Підрозділи ЗСУ здійснили чергову операцію з метою зниження виробничого потенціалу противника. Унаслідок точного ураження постраждала інфраструктура російського заводу "Ставролєн" у місті Будьоновськ Ставропольського краю. Це підприємство мало повний цикл переробки вуглеводневої сировини та виготовляло полімери для армії РФ. Вони використовуються у виготовленні композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнювачів і теплоізоляційних елементів для різноманітних видів військової техніки РФ. Серед іншого, завод виготовляє складові для безпілотних літальних апаратів.

ЗСУ вдарили по заводу РФ, що постачав деталі для дронів — Генштаб - фото 1
Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються", — зазначив Генштаб ЗСУ.

Крім того, ЗСУ вразили склад боєприпасів на тимчасово окупованій території біля населеного пункту Новий Світ у Донецькій області. За даними Генштабу, там також зафіксовано вибухи та детонацію. Українські війська продовжують системно послаблювати воєнно-економічний потенціал Росії.

Нагадаємо, що ЗСУ вже завдавали потужних ударів по стратегічних об’єктах ворога, зокрема по Саратовському НПЗ, морському терміналу у Феодосії та низці військових цілей на окупованій Донеччині.

Раніше ми також інформували, що Україна представила нову крилату ракету "Фламінго" з дальністю ураження до 3000 кілометрів, яка за потужністю перевершує американські Tomahawk.

ЗСУ завод Генштаб ЗСУ війна в Україні українські військові
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації