У Росії спалахнув завод після удару Сил оборони — Генштаб ЗСУ

Україна вдарила по заводу в РФ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Telegram

Українські війська завдали високоточного удару по нафтохімічному підприємству в російському Ставрополі, яке працювало на потреби військово-промислового комплексу РФ. Також було знищено склад боєприпасів окупантів на тимчасово захопленій території Донеччини.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у середу, 12 листопада.

ЗСУ вразили завод і склад боєприпасів

Підрозділи ЗСУ здійснили чергову операцію з метою зниження виробничого потенціалу противника. Унаслідок точного ураження постраждала інфраструктура російського заводу "Ставролєн" у місті Будьоновськ Ставропольського краю. Це підприємство мало повний цикл переробки вуглеводневої сировини та виготовляло полімери для армії РФ. Вони використовуються у виготовленні композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнювачів і теплоізоляційних елементів для різноманітних видів військової техніки РФ. Серед іншого, завод виготовляє складові для безпілотних літальних апаратів.

Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються", — зазначив Генштаб ЗСУ.

Крім того, ЗСУ вразили склад боєприпасів на тимчасово окупованій території біля населеного пункту Новий Світ у Донецькій області. За даними Генштабу, там також зафіксовано вибухи та детонацію. Українські війська продовжують системно послаблювати воєнно-економічний потенціал Росії.

Нагадаємо, що ЗСУ вже завдавали потужних ударів по стратегічних об’єктах ворога, зокрема по Саратовському НПЗ, морському терміналу у Феодосії та низці військових цілей на окупованій Донеччині.

