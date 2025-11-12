Видео
ВСУ ударили по заводу РФ, делавшему детали для дронов — Генштаб

ВСУ ударили по заводу РФ, делавшему детали для дронов — Генштаб

Ua en ru
Дата публикации 12 ноября 2025 13:40
обновлено: 14:38
У Росії спалахнув завод після удару Сил оборони — Генштаб ЗСУ
Украина ударила по заводу в РФ. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Telegram

Украинские войска нанесли высокоточный удар по нефтехимическому предприятию в российском Ставрополе, которое работало на нужды военно-промышленного комплекса РФ. Также был уничтожен склад боеприпасов оккупантов на временно захваченной территории Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 12 ноября.

Читайте также:

ВСУ поразили завод и склад боеприпасов

Подразделения ВСУ осуществили очередную операцию с целью снижения производственного потенциала противника. В результате точного поражения пострадала инфраструктура российского завода "Ставролен" в городе Буденновск Ставропольского края. Это предприятие имело полный цикл переработки углеводородного сырья и производило полимеры для армии РФ. Они используются в изготовлении композитных материалов, корпусных деталей, уплотнителей и теплоизоляционных элементов для различных видов военной техники РФ. Среди прочего, завод производит составляющие для беспилотных летательных аппаратов.

ЗСУ вдарили по заводу РФ, що постачав деталі для дронів — Генштаб - фото 1
Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели. Результаты поражения уточняются", — отметил Генштаб ВСУ.

Кроме того, ВСУ поразили склад боеприпасов на временно оккупированной территории возле населенного пункта Новый Свет в Донецкой области. По данным Генштаба, там также зафиксированы взрывы и детонация. Украинские войска продолжают системно ослаблять военно-экономический потенциал России.

Напомним, что ВСУ уже наносили мощные удары по стратегическим объектам врага, в частности по Саратовскому НПЗ, морскому терминалу в Феодосии и ряду военных целей на оккупированной Донетчине.

Ранее мы также информировали, что Украина представила новую крылатую ракету "Фламинго" с дальностью поражения до 3000 километров, которая по мощности превосходит американские Tomahawk.

ВСУ завод Генштаб ВСУ война в Украине украинские военные
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
