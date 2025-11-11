ВСУ атаковали Саратовский НПЗ и нефтяной терминал в Феодосии

Горит НПЗ в России. Фото: Генштаб/Telegram

Украинские военные нанесли удары по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Кроме того, ВСУ атаковали ряд важных объектов россиян на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Telegrem во вторник, 11 ноября.

ВСУ поразили Саратовский НПЗ — детали от Генштаба

В Генштабе сообщили, что в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области России.

Как известно, предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов — бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую. Все это задействовано в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

По данным Генштаба, зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался масштабный пожар. Результаты попаданий уточняются.

Также Силами обороны Украины поражено АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, АР Крым, ВОТ) — ключевой узел поставки ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, на ВОТ Донецкой области, нанесено поражение по складу материально-технических российских захватчиков в Донецке и сосредоточение живой силы в районе Очеретино. Ударные БпЛА достигли районов целей. Результаты уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет!", — отметили в Генштабе ВСУ.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что недавно украинские спецназовцы атаковали логистические объекты россиян во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы информировали, что украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойл" в Нижегородской области России.