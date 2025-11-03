Видео
Дата публикации 3 ноября 2025 11:50
обновлено: 12:03
ВСУ атаковали Саратовский НПЗ и военные склады
Взрыв на Саратовском НПЗ. Фото: кадр из видео

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским энергообъектам и нефтяным перерабатывающим заводам. В ночь на 3 ноября Силам обороны Украины удалось атаковать один из старейших НПЗ в России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Читайте также:

В России был атакован Саратовский НПЗ

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в результате удара был поражен Саратовский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Саратовской области РФ. Зафиксировано прямое попадание в один из технологических объектов предприятия и последующий пожар на территории комплекса установок ЭЛОУ АВТ-6.

Известно, что Саратовский НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий в России. По состоянию на 2023 год его годовой объем переработки нефти составлял около 4,8 млн тонн. По информации украинских военных, завод используется для обеспечения топливом вооруженных сил Российской Федерации, поэтому стал законной целью для удара.

Кроме того, Силы обороны нанесли огневые поражения по логистическим объектам оккупационных войск на временно захваченной территории Луганской области. В частности, в районе населенного пункта Роскошное уничтожен склад материально-технического обеспечения, а в Должанске — подвижной состав с горюче-смазочными материалами.

Напомним, в СБУ подтвердили успешную атаку на нефтетерминал в России, где был поврежден танкер и другие логистические объекты.

Несколько дней назад украинские ракеты "Нептун" атаковали Орловскую ТЭЦ в России — в регионе возникли масштабные перебои с электроснабжением.

ВСУ пожар взрыв НПЗ Генштаб ВСУ Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
