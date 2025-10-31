Видео
Главная Новости дня Украинские ракеты "Нептун" атаковали Орловскую ТЭЦ — последствия

Украинские ракеты "Нептун" атаковали Орловскую ТЭЦ — последствия

Ua en ru
Дата публикации 31 октября 2025 18:13
обновлено: 18:52
ВМС ВСУ ударили по Орловской ТЭЦ и подстанции Новобрянска
Горит ТЭЦ в России. Иллюстративное фото: РосСМИ

Украинские военные атаковали ракетами "Нептун" Орловскую ТЭЦ и электроподстанцию Новобрянска в России. В результате успешных ударов — объекты оккупантов выведены из строя.

Об этом информирует пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в пятницу, 31 октября, в Telegram.

Читайте также:

ВСУ успешно атаковали Орловскую ТЭЦ в России — детали

Итак, подразделения ВМС ВС Украины нанесли точный ракетный удар крылатыми ракетами "Нептун" по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.

По данным ВМС, оба объекта обеспечивали питанием военные предприятия региона, поэтому вывод их из строя — серьезный удар по логистике российских оккупантов.

"Украинские военные продолжают демонстрировать, что ни один тыл врага не является безопасным", — отметили в ВМС.

Атака ЗСУ на РФ
Скриншот сообщения ВМС ВСУ/Telegram

Недавно стало известно, что СБУ с начала 2025 года провела более 160 успешных ударов по объектам нефтедобычи РФ.

Ранее мы информировали, что воины ВСУ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Рязанский" в России.

ВСУ ВМС ТЭЦ Нептун Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
