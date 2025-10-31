ВМС ЗСУ вдарили по Орловській ТЕЦ і підстанції Новобрянська

Горить ТЕЦ у Росії. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Українські військові атакували ракетами "Нептун" Орловську ТЕЦ та електропідстанцію Новобрянська у Росії. В результаті успішних ударів — об'єкти окупантів виведено з ладу.

Про це інформує пресслужба Військово-морських сил ЗСУ у п'ятницю, 31 жовтня, в Telegram.

ЗСУ успішно атакували Орловську ТЕЦ у Росії — деталі

Отже, підрозділи ВМС ЗС України завдали влучного ракетного удару крилатими ракетами "Нептун" по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська.

За даними ВМС, обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці російських окупантів.

"Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним", — наголосили у ВМС.

Скриншот повідомлення ВМС ЗСУ/Telegram

Нещодавно стало відомо, що СБУ з початку 2025 року провела більш ніж 160 успішних ударів по об'єктах нафтовидобутку РФ.

Раніше ми інформували, що воїни ЗСУ завдали удару по нафтопереробному заводу "Рязанський" у Росії.