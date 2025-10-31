Відео
Відео

Головна Новини дня Малюк назвав кількість ударів України по російських НПЗ цьогоріч

Малюк назвав кількість ударів України по російських НПЗ цьогоріч

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 13:58
Оновлено: 14:15
Удар по об'єктах нафтовидобутку РФ — Малюк розповів, скільки атак здійснила Україна
Василь Малюк. Фото: Офіс президента

Служба безпеки України з початку року провела понад 160 успішних ударів по об'єктах нафтовидобутку РФ. Лише за вересень-жовтень було здійснено 20 таких атак.

Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк під час брифінгу у п’ятницю, 31 жовтня.

Читайте також:

Наслідки ударів

Малюк розповів, що удари України призвели до падіння нафтовидобутку в РФ на 90% і дефіциту пального понад 20%.

"Якщо брати статистику за вересень-жовтень цього року, це 20 об'єктів: шість НПЗ, два нафтові термінали, три нафтобази та дев'ять нафтоперекачувальних станцій", сказав глава СБУ.

Нагадаємо, у ніч проти 23 жовтня було уражено нафтопереробний завод "Рязанський" у Росії

За день до цього від українського дрона спалахнув НПЗ в Дагестані. Також було атаковано Саранський механічний завод у Мордовії.

СБУ НПЗ Україна Росія атака
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
