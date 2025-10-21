Українська далекобійна зброя — в ГУР спрогнозували далекобійність вітчизняних ракет

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Головне управління розвідки (ГУР) України дало оптимістичний прогноз щодо вітчизняних можливостей далекобійної зброї. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розкрив перспективи нанесення ударів по російських об'єктах.

Такий ексклюзивний коментар Скібіцький дав кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Що з потенціалом в українських ракет

Фахівець наголосив на потенціалі вітчизняних ракетних розробок, які дозволяють збільшувати як дальність ураження, так і потужність бойових частин. За його словами, українська далекобійність продовжує вдосконалюватися, що розширює стратегічні можливості при нанесенні точкових ударів.

"Це наші вітчизняні розробки, в тому числі ракетні, які дозволять наносити удари на більш дальні відстані й мати більш потужну бойову частину", — зазначив Скібіцький коментуючи удари ЗСУ по НПЗ окупантів.

Раніше Скібіцький повідомляв про відчутні результати українських атак на нафтопереробні заводи РФ. За його оцінками, економічні втрати російської сторони від успішних "діпстрайків" становлять 27–30% від загальної інфраструктури.

