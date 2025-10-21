Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Все залежить від ефективності ракет — ГУР про удари ЗСУ по НПЗ

Все залежить від ефективності ракет — ГУР про удари ЗСУ по НПЗ

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 23:38
Оновлено: 23:38
Українська далекобійна зброя — в ГУР спрогнозували далекобійність вітчизняних ракет
Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Головне управління розвідки (ГУР) України дало оптимістичний прогноз щодо вітчизняних можливостей далекобійної зброї. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький розкрив перспективи нанесення ударів по російських об'єктах.

Такий ексклюзивний коментар Скібіцький дав кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Що з потенціалом в українських ракет

Фахівець наголосив на потенціалі вітчизняних ракетних розробок, які дозволяють збільшувати як дальність ураження, так і потужність бойових частин. За його словами, українська далекобійність продовжує вдосконалюватися, що розширює стратегічні можливості при нанесенні точкових ударів.

"Це наші вітчизняні розробки, в тому числі ракетні, які дозволять наносити удари на більш дальні відстані й мати більш потужну бойову частину", — зазначив Скібіцький коментуючи удари ЗСУ по НПЗ окупантів.

Раніше Скібіцький повідомляв про відчутні результати українських атак на нафтопереробні заводи РФ. За його оцінками, економічні втрати російської сторони від успішних "діпстрайків" становлять 27–30% від загальної інфраструктури.

Раніше повідомлялось, що Скібіцький назвав кількість дронів-камікадзе, які окупанти РФ планують виробити в цьому році. За його словами, кількість дронів сягне більш ніж три десятки тисяч. 

Також Скібіцький заявив, що обговорювати "часткові" перемир’я з російськими окупантами попросту немає сенсу. 

НПЗ ракети війна в Україні далекобійна зброя ГУР МО Украины
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації