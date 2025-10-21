Украинское дальнобойное оружие — в ГУР спрогнозировали дальнобойность отечественных ракет

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

Главное управление разведки (ГУР) Украины дало оптимистичный прогноз относительно отечественных возможностей дальнобойного оружия. Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий раскрыл перспективы нанесения ударов по российским объектам.

Такой эксклюзивный комментарий Скибицкий дал корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

Что с потенциалом у украинских ракет

Специалист отметил потенциал отечественных ракетных разработок, которые позволяют увеличивать как дальность поражения, так и мощность боевых частей. По его словам, украинская дальнобойность продолжает совершенствоваться, что расширяет стратегические возможности при нанесении точечных ударов.

"Это наши отечественные разработки, в том числе ракетные, которые позволят наносить удары на более дальние расстояния и иметь более мощную боевую часть", — отметил Скибицкий комментируя удары ВСУ по НПЗ оккупантов.

Ранее Скибицкий сообщал об ощутимых результатах украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы РФ. По его оценкам, экономические потери российской стороны от успешных "дипстрайков" составляют 27-30% от общей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Скибицкий назвал количество дронов-камикадзе, которые оккупанты РФ планируют произвести в этом году. По его словам, количество дронов достигнет более чем три десятка тысяч.

Также Скибицкий заявил, что обсуждать "частичные" перемирия с российскими оккупантами попросту нет смысла.