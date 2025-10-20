В ГУР сообщили, сколько тысяч дронов хотят в этом году сделать оккупанты — какое именно количество

Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий. Фото: ГУР

Заместитель руководителя Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил о планах РФ по увеличению производства ударных дронов-камикадзе в 2025 году. По его словам, количество дронов достигнет более чем трех десятков тысяч.

Такой эксклюзивный комментарий Вадим Скибицкий дал корреспондентке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Сколько дронов хотят сделать оккупанты в этом году

Согласно его данным, на 2025 год Россия планировала изготовить не менее 35 тысяч "Шахедов". К этому количеству следует добавить другие типы ударных БпЛА, такие как "Герберы" и другую продукцию военно-промышленного комплекса, специализирующегося на производстве данного вида вооружения.

"Туда необходимо добавлять еще всякие "Герберы" и так далее, и все, что связано с производством такого вида вооружения... На 2025 год это было запланировано", — отметил Скибицкий.

Кроме того, заместитель главы ГУР подчеркнул, что Россия не планирует останавливаться на достигнутом уровне производства и стремится его значительно увеличить.

Ранее в ГУР объяснили, готовится ли РФ к переговорам с Украиной. В разведке считают, что оккупанты не хотят останавливаться.

Также Скибицкий заявил, что обсуждать "частичные" перемирия с российскими оккупантами попросту не имеет смысла.