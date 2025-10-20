Россия готовится к активной зимней кампании - ГУР

Вадим Скибицкий. Фото: Суспільне

Россия не планирует останавливать войну в ближайшее время. Кремль сейчас готовится к масштабным боевым действиям зимой.

Об этом рассказал заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Россия готовится к активной зимней кампании

По словам Скибицкого, в начале 2025 года еще существовали определенные предпосылки для завершения войны до конца года. Однако сейчас ситуация изменилась — Российская Федерация стремится продолжать военные действия, чтобы захватить больше украинских территорий.

"Мы оперируем фактами, которые есть. Российская Федерация сейчас разрабатывает планы по оккупации наших территорий, и они предусматривают проведение активной военной кампании", — отметил Скибицкий.

Он также добавил, что реальные переговоры о завершении войны могут начаться в 2026 году, но их перспектива напрямую будет зависеть от политических усилий украинской власти и поддержки международных партнеров.

Напомним, что до этого Вадим Скибицкий заявил, что обсуждать "частичные" перемирия, например только для объектов энергетики, нет смысла.

До этого стало известно, что Трамп во время встречи с Зеленским якобы требовал принять условия России для завершения войны. В частности, речь шла о сдаче Донбасса. Однако публично Трамп ни разу не говорил такого.