Росія готується до активної зимової кампанії - ГУР

Вадим Скібіцький. Фото: Суспільне

Росія не планує зупиняти війну найближчим часом. Кремль наразі готується до масштабних бойових дій узимку.

Про це розповів заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Росія готується до активної зимової кампанії

За словами Скібіцького, на початку 2025 року ще існували певні передумови для завершення війни до кінця року. Однак наразі ситуація змінилася — Російська Федерація прагне продовжувати воєнні дії, щоб захопити більше українських територій.

"Ми оперуємо фактами, які є. Російська Федерація зараз розробляє плани стосовно окупації наших територій, і вони передбачають проведення активної воєнної кампанії", — зазначив Скібіцький.

Він також додав, що реальні перемовини про завершення війни можуть розпочатися у 2026 році, але їх перспектива безпосередньо залежатиме від політичних зусиль української влади та підтримки міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що до цього Вадим Скібіцький заявив, що обговорювати "часткові" перемир’я, наприклад лише для об’єктів енергетики, немає сенсу.

До цього стало відомо, що Трамп під час зустрічі із Зеленським нібито вимагав прийняти умови Росії для завершення війни. Зокрема, йшлося про здачу Донбасу. Однак публічно Трамп жодного разу не говорив такого.