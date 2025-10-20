Відео
У ГУР назвали кількість БпЛА, які хоче зробити РФ — скільки тисяч

У ГУР назвали кількість БпЛА, які хоче зробити РФ — скільки тисяч

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 23:42
Оновлено: 23:59
У ГУР повідомили, скільки тисяч дронів хочуть цього року зробити окупанти — яку саме кількість
Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький. Фото: ГУР

Заступник керівника Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький заявив про плани РФ щодо збільшення виробництва ударних дронів-камікадзе у 2025 році. За його словами, кількість дронів сягне більш ніж три десятки тисяч. 

Такий ексклюзивний коментар Скібіцький дав кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Скільки дронів хочуть зробити окупанти цього року

Згідно з його даними, на 2025 рік Росія планувала виготовити не менше 35 тисяч "Шахедів".  До цієї кількості слід додати інші типи ударних БпЛА, такі як "Гербери" та іншу продукцію військово-промислового комплексу, що спеціалізується на виробництві цього виду озброєння.

"Туди необхідно додавати ще усілякі "Гербери" і так далі, і все, що пов'язано з виробництвом такого виду озброєння... На 2025 рік це було заплановано", — зазначив Скібіцький.

Окрім того, заступник голови ГУР підкреслив, що Росія не планує зупинятися на досягнутому рівні виробництва та прагне його значно збільшити.

Раніше у ГУР пояснили, чи готується РФ до перемовин з Україною. У розвідці вважають, що окупанти не хочуть зупинятись. 

Також Скібіцький заявив, що обговорювати "часткові" перемир’я з російськими окупантами попросту немає сенсу. 

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
